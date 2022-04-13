Бесконтактную оплату картами «Мир» в SberPay ограничили с 13 апреля

Бесконтактная оплата картами «Мир» с помощью SberPay ограничена с 13 апреля. Как сообщили в кол-центре банка РИА Новости, причина ограничения связана с «решением технического партнера».

В Сбербанке отметили, что работают над новым решением и скоро восстановят сервис.

Оплачивать покупки в магазинах с телефона можно, если добавить карты «Мир» в сервисы Mir Pay или Samsung Pay, добавили в Сбере.

13 апреля Google удалила приложение Сбербанка из магазина приложения Google Play. За день до этого программа также стала недоступна для скачивания в AppStore.