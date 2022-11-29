ЦБ предложил недружественным странам уступки за смягчение санкций

При этом регулятор отметил, что постепенный отказ от валюты таких государств неизбежен

29 ноября 2022, 23:05

Центробанк РФ предложил уступки недружественным странам при условии, если они ослабят санкционное давление на Россию. Об этом сообщается в проекте регулятора «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы».

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — указано в документе.

В ЦБ подчеркнули, что постепенный отказ от валют недружественных стран неизбежен, и для этого в будущем могут потребоваться меры дестимулирования их использования. В этот список входят и особые директивы государственным компаниям.

Песков заявил, что Россия не будет торговать нефтью со странами, которые введут ограничение на цену

Песков заявил, что Россия не будет торговать нефтью со странами, которые введут ограничение на цену

Комментарии
    Новости партнеров