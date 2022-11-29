ЦБ предложил недружественным странам уступки за смягчение санкций

Центробанк РФ предложил уступки недружественным странам при условии, если они ослабят санкционное давление на Россию. Об этом сообщается в проекте регулятора «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы».

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — указано в документе.

В ЦБ подчеркнули, что постепенный отказ от валют недружественных стран неизбежен, и для этого в будущем могут потребоваться меры дестимулирования их использования. В этот список входят и особые директивы государственным компаниям.