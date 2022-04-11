Центробанк выпустил памятную монету с Чуйским трактом. Как сообщает пресс-служба регулятора, 11 апреля в обращение вышел серебряный денежный знак номиналом 3 рубля.

Монета сделана из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в ней — 31,1 грамма. С лицевой стороны она мало чем отличается от остальных монет, тогда как на оборотной стороне изображены памятник «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревья на фоне выполненных в технике лазерного матирования фрагмента карты и панорамного пейзажа Чуйского тракта.

Выпускаемая монета, несмотря на то, что является коллекционной, может использоваться как средство платежа. Общий тираж — 3 тысячи штук. Найти её можно будет в отделениях российских банков.