Медвежонка редкого окраса заметили в заповеднике Алтайского края
Появление такого медвежонка говорит о генетическом разнообразии популяции бурого медведя на Алтае
01 февраля 2026, 12:37, ИА Амител
В урочище Большого Тигирека зафиксировали редкое природное наблюдение: у бурой медведицы заметили потомство с необычным окрасом. Кадры опубликовали на официальном сайте Тигирекского заповедника.
Как отмечают специалисты, самка имеет привычный для алтайской популяции бурый цвет шерсти. При этом один из медвежат выделяется контрастным белым пятном на плече, а второй почти полностью белый. Нос и глаза у детеныша при этом темные, что исключает альбинизм.
Научный сотрудник заповедника Олег Гармс пояснил, что, вероятнее всего, речь идет о лейкизме — генетической особенности, при которой частично или почти полностью утрачивается пигментация шерсти, но сохраняется нормальный цвет кожи, глаз и носа. Это отличает лейкизм от альбинизма и связано с наследственными изменениями окраса.
Специалисты подчеркивают, что появление таких медвежат говорит о генетическом разнообразии популяции бурого медведя в Алтайском крае. Если животные вырастут и достигнут зрелого возраста, необычная особенность может передаться следующим поколениям, что в перспективе приведет к появлению новых особей с редким окрасом.
00:41:22 02-02-2026
это сбой, мутация. нежизнеспособная особь. Отстрелят к тому-же, тк интересный трофей дома поставить!
00:59:45 02-02-2026
Фото от августа 2024 года. Сейчас февраль 2026. Долго фиксировали? Или долго инфу искали?
08:15:50 02-02-2026
С полярным согрешила?
09:09:53 02-02-2026
К сожалению, погибнет до половой зрелости скорее всего. Всё по классике - изменчивость и естественный отбор...
12:09:38 02-02-2026
Гость (09:09:53 02-02-2026) К сожалению, погибнет до половой зрелости скорее всего. Всё ...
Может наоборот закрепится как удачная мутация?
13:11:43 02-02-2026
Гость (12:09:38 02-02-2026) Может наоборот закрепится как удачная мутация?... Может, для этого и происходит. Но вероятность невысокая.