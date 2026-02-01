Медвежонка редкого окраса заметили в заповеднике Алтайского края

Появление такого медвежонка говорит о генетическом разнообразии популяции бурого медведя на Алтае

01 февраля 2026, 12:37, ИА Амител

Белый медвежонок / Фото: Тигирекский заповедник

В урочище Большого Тигирека зафиксировали редкое природное наблюдение: у бурой медведицы заметили потомство с необычным окрасом. Кадры опубликовали на официальном сайте Тигирекского заповедника.

Как отмечают специалисты, самка имеет привычный для алтайской популяции бурый цвет шерсти. При этом один из медвежат выделяется контрастным белым пятном на плече, а второй почти полностью белый. Нос и глаза у детеныша при этом темные, что исключает альбинизм.

Научный сотрудник заповедника Олег Гармс пояснил, что, вероятнее всего, речь идет о лейкизме — генетической особенности, при которой частично или почти полностью утрачивается пигментация шерсти, но сохраняется нормальный цвет кожи, глаз и носа. Это отличает лейкизм от альбинизма и связано с наследственными изменениями окраса.

Специалисты подчеркивают, что появление таких медвежат говорит о генетическом разнообразии популяции бурого медведя в Алтайском крае. Если животные вырастут и достигнут зрелого возраста, необычная особенность может передаться следующим поколениям, что в перспективе приведет к появлению новых особей с редким окрасом.

