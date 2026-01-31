В Бийске перекроют движение по улице Сибирской

Ограничение продлится месяц

31 января 2026, 20:35, ИА Амител

Автобус / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске с 2 февраля по 2 марта будет ограничено движение транспорта на участке улицы Сибирской. По информации городской администрации, временные неудобства связаны с проведением работ по прокладке газовой магистрали.

Движение будет перекрыто на участке улицы от Муромцевского переулка до Хабаровского переулка. На период действия ограничений на улице Иркутской будет организовано двухстороннее движение для обеспечения объезда закрытого участка.

"Бийскгортранс" уведомляет, что с начала февраля до начала марта автобусный маршрут № 47 претерпит изменения. Он будет следовать в объезд перекрытого участка по улице Иркутской.