Сибиряки забывали на вокзалах телефоны, ключи и вставные зубы

Вернули работники железной дороги владельцам больше 500 вещей

31 января 2026, 17:05, ИА Амител

Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2025 году сотрудники Западно-Сибирской железной дороги в Омском регионе смогли вернуть владельцам около полутысячи утерянных вещей, забытых в поездах дальнего следования и на территории вокзала, сообщает портал "Om1 Омск". Отмечается значительный рост числа возвращенных находок — почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущим годом.

По данным пресс-службы ЗСЖД, за отчетный период на хранение в омском вокзальном комплексе было принято 972 предмета, что на 7% превышает показатели предшествующего года. Наиболее часто терялись такие вещи, как телефонные аксессуары, предметы гардероба (обувь и одежда), очки и туалетные принадлежности. Среди необычных забытых вещей были обнаружены, к примеру, зубные протезы.

Представители железной дороги напоминают, что период хранения найденных предметов варьируется от полугода до трех лет. Срок зависит от места обнаружения: вагон поезда, камера хранения или территория вокзала. Для возврата забытых вещей пассажирам необходимо заполнить онлайн-форму на сайте РЖД или позвонить по бесплатному номеру горячей линии 8–800–775–00–00. Вещи, потерянные на вокзале, можно получить у сотрудников вокзала или обратившись в транспортную полицию.