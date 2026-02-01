НОВОСТИОбщество

До -8. О погоде в Барнауле 1 февраля

Осадков не ожидается

01 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Лес зимой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От -7 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае 1 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -8 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

В Барнаул пришли лютые морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

