Глава многомиллиардной корпорации вышел на рынок раздавать деньги, но его никто не узнал
Речь идет о главе корпорации Nvidia
01 февраля 2026, 08:33, ИА Амител
Во время своего визита в Шанхай глава Nvidia Дженсен Хуанг посетил местный рынок в районе Луцзяцзуй 24 января, где его не узнали. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Он приобрел угощения, в частности каштаны и засахаренный боярышник, общей стоимостью 65 юаней (около 700 рублей по текущему курсу на 31 января).
Оплату производил член его команды через QR-код. После совершения покупки Хуанг передал владельцу торговой точки традиционный красный новогодний конверт, на котором был изображен иероглиф, обозначающий его фамилию, а также подпись на английском.
Впоследствии продавец поделился в социальных сетях, что в конверте находилось 600 юаней (6,6 тыс. рублей) наличными. Примечательно, что он не идентифицировал покупателя как генерального директора самой дорогостоящей компании мира — Nvidia.
09:05:23 01-02-2026
Я бы тоже не узнал.
09:15:46 01-02-2026
Хорошо хоть по шее не дали!
09:19:11 01-02-2026
Мало от щедрот своих отвалил. Мог бы и побольше вложить в конверт.
09:44:20 01-02-2026
А мы что, каждую собаку в лицо знать должны!
10:19:27 01-02-2026
Грандиозная сумма для мультимиллионера! Просто аттракцион невиданной щедрости. Неудивительно, что его никто не узнал...