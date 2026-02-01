НОВОСТИОбщество

Глава многомиллиардной корпорации вышел на рынок раздавать деньги, но его никто не узнал

Речь идет о главе корпорации Nvidia

01 февраля 2026, 08:33, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Во время своего визита в Шанхай глава Nvidia Дженсен Хуанг посетил местный рынок в районе Луцзяцзуй 24 января, где его не узнали. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Он приобрел угощения, в частности каштаны и засахаренный боярышник, общей стоимостью 65 юаней (около 700 рублей по текущему курсу на 31 января).

Оплату производил член его команды через QR-код. После совершения покупки Хуанг передал владельцу торговой точки традиционный красный новогодний конверт, на котором был изображен иероглиф, обозначающий его фамилию, а также подпись на английском.

Впоследствии продавец поделился в социальных сетях, что в конверте находилось 600 юаней (6,6 тыс. рублей) наличными. Примечательно, что он не идентифицировал покупателя как генерального директора самой дорогостоящей компании мира — Nvidia.

Женщина с короткой стрижкой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Миллиардер Стерлигов назвал россиянок с короткими стрижками "безбожными дурами"

По мнению бизнесмена, россиянки не до конца понимают, что делают, когда выбирают себе стрижки
НОВОСТИОбщество

Экономика деньги

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:05:23 01-02-2026

Я бы тоже не узнал.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:46 01-02-2026

Хорошо хоть по шее не дали!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:11 01-02-2026

Мало от щедрот своих отвалил. Мог бы и побольше вложить в конверт.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

09:44:20 01-02-2026

А мы что, каждую собаку в лицо знать должны!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:27 01-02-2026

Грандиозная сумма для мультимиллионера! Просто аттракцион невиданной щедрости. Неудивительно, что его никто не узнал...

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров