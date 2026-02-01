Алтайским семьям назвали даты получения детских пособий за январь

Декабрьские пособия были выплачены заранее, поэтому в январе перечислений не проводилось

01 февраля 2026, 12:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выплаты детских пособий за январь семьи получат уже в феврале. Это связано с установленным порядком начислений: средства перечисляются в новом месяце за предыдущий период. При этом за декабрь жители региона получили деньги досрочно, перед новогодними праздниками.

Как сообщили в Социальном фонде России по Алтайскому краю, основной день перечисления пособий на банковские карты — 3 февраля. В этот день средства поступят родителям, получающим единое пособие, выплату на первого ребенка до трех лет, пособие на детей до полутора лет для неработающих родителей, а также выплаты на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Деньги зачисляются в течение всего дня. При получении через почту доставка осуществляется с 3 по 25 февраля по графику почтовых отделений.

5 февраля выплаты по уходу за ребенком до полутора лет получат работающие родители — как на банковские счета, так и через почту. В этот же день средства зачислят на карту "Мир", а 6 февраля, в следующий рабочий день, — на расчетные счета. Также 5 февраля будет перечислена выплата из средств материнского капитала на ребенка до трех лет.

В Социальном фонде напомнили, что декабрьские пособия были выплачены заранее, поэтому в январе перечислений не проводилось — это и стало причиной смещения графика.

Ранее сообщалось, что более 40 социальных выплат в России будут проиндексированы в 2026 году. Повышение коснется пособий, дотаций и маткапитала.