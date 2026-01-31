НОВОСТИОбщество

Россиянка настолько захламила свою квартиру, что переехала жить в подъезд

Днем женщина сидит у квартиры, а ночью спит на лестнице

31 января 2026, 19:00, ИА Амител

Мусор/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина
Мусор/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

В Екатеринбурге жильцам многоквартирного дома пришлось оказывать помощь пожилой женщине в освобождении ее жилища от накопившегося хлама, так как она не имела возможности самостоятельно войти внутрь. Об этом информирует kp.ru.

Случай произошел в доме, расположенном на улице Отто Шмидта. Как утверждают обитатели дома, с 28 января пенсионерка находилась у своей двери, а в ночное время устраивалась на ночлег в общем коридоре. На следующий день один из соседей, воспользовавшись предоставленным женщиной ключом, открыл дверь и обнаружил огромное количество ненужных вещей.

По ее словам, данная ситуация наблюдается уже продолжительное время. В прошлом владелица квартиры работала в почтовой службе, однако после выхода на заслуженный отдых начала собирать у себя дома всяческий мусор.

В связи с огромным количеством вещей в помещении появились насекомые, которые распространяются в соседние квартиры. Жильцы пытались урегулировать проблему, обратившись в организацию, осуществляющую управление домом.

По заверениям сотрудников данной организации, доступ к инженерным коммуникациям в этой квартире затруднен. Кроме того, они подчеркнули, что не имеют права проникать в жилище без достаточных оснований. Жильцам было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру.

мусор

Комментарии 5

Гость
Гость

22:28:32 31-01-2026

Лечить принципиально надо таких.

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:14:57 01-02-2026

Зачем, интересно, она пакеты около подъезда складывает?

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:28:18 01-02-2026

Гость (11:14:57 01-02-2026) Зачем, интересно, она пакеты около подъезда складывает?...
Это просто фото с мусоркой

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:23:08 01-02-2026

как же задолбали эти уроды с синдромом плюшкина ну нахрена вы тащите с параши всё это дерьмо

  -3 Нравится
Ответить
е
е

16:34:48 03-02-2026

Гость (18:23:08 01-02-2026) как же задолбали эти уроды с синдромом плюшкина ну нахрена в... Все подъезды загажены самокатами,великами и прочим барахлом

  1 Нравится
Ответить
