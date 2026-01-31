Россиянка настолько захламила свою квартиру, что переехала жить в подъезд

Днем женщина сидит у квартиры, а ночью спит на лестнице

Мусор/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

В Екатеринбурге жильцам многоквартирного дома пришлось оказывать помощь пожилой женщине в освобождении ее жилища от накопившегося хлама, так как она не имела возможности самостоятельно войти внутрь. Об этом информирует kp.ru.

Случай произошел в доме, расположенном на улице Отто Шмидта. Как утверждают обитатели дома, с 28 января пенсионерка находилась у своей двери, а в ночное время устраивалась на ночлег в общем коридоре. На следующий день один из соседей, воспользовавшись предоставленным женщиной ключом, открыл дверь и обнаружил огромное количество ненужных вещей.

По ее словам, данная ситуация наблюдается уже продолжительное время. В прошлом владелица квартиры работала в почтовой службе, однако после выхода на заслуженный отдых начала собирать у себя дома всяческий мусор.

В связи с огромным количеством вещей в помещении появились насекомые, которые распространяются в соседние квартиры. Жильцы пытались урегулировать проблему, обратившись в организацию, осуществляющую управление домом.

По заверениям сотрудников данной организации, доступ к инженерным коммуникациям в этой квартире затруднен. Кроме того, они подчеркнули, что не имеют права проникать в жилище без достаточных оснований. Жильцам было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру.