Россиянка настолько захламила свою квартиру, что переехала жить в подъезд
Днем женщина сидит у квартиры, а ночью спит на лестнице
31 января 2026, 19:00, ИА Амител
В Екатеринбурге жильцам многоквартирного дома пришлось оказывать помощь пожилой женщине в освобождении ее жилища от накопившегося хлама, так как она не имела возможности самостоятельно войти внутрь. Об этом информирует kp.ru.
Случай произошел в доме, расположенном на улице Отто Шмидта. Как утверждают обитатели дома, с 28 января пенсионерка находилась у своей двери, а в ночное время устраивалась на ночлег в общем коридоре. На следующий день один из соседей, воспользовавшись предоставленным женщиной ключом, открыл дверь и обнаружил огромное количество ненужных вещей.
По ее словам, данная ситуация наблюдается уже продолжительное время. В прошлом владелица квартиры работала в почтовой службе, однако после выхода на заслуженный отдых начала собирать у себя дома всяческий мусор.
В связи с огромным количеством вещей в помещении появились насекомые, которые распространяются в соседние квартиры. Жильцы пытались урегулировать проблему, обратившись в организацию, осуществляющую управление домом.
По заверениям сотрудников данной организации, доступ к инженерным коммуникациям в этой квартире затруднен. Кроме того, они подчеркнули, что не имеют права проникать в жилище без достаточных оснований. Жильцам было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру.
22:28:32 31-01-2026
Лечить принципиально надо таких.
11:14:57 01-02-2026
Зачем, интересно, она пакеты около подъезда складывает?
20:28:18 01-02-2026
Гость (11:14:57 01-02-2026) Зачем, интересно, она пакеты около подъезда складывает?...
Это просто фото с мусоркой
18:23:08 01-02-2026
как же задолбали эти уроды с синдромом плюшкина ну нахрена вы тащите с параши всё это дерьмо
16:34:48 03-02-2026
Гость (18:23:08 01-02-2026) как же задолбали эти уроды с синдромом плюшкина ну нахрена в... Все подъезды загажены самокатами,великами и прочим барахлом