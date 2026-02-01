В Горно-Алтайске мужчину осудили на 1,5 года за управление автомобилем в нетрезвом виде
Нарушителя остановили инспекторы ГИБДД
01 февраля 2026, 17:04, ИА Амител
Пьяная поездка по Горно-Алтайску закончилась для местного жителя реальным приговором. Мужчина сел за руль чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и снова попался сотрудникам Госавтоинспекции.
Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, 40-летний горожанин уже имел судимость за пьяное вождение, однако выводов для себя не сделал. На этот раз он управлял автомобилем Toyota Town Ace Noah, который ему не принадлежал.
Поездка длилась недолго — мужчину остановили инспекторы ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и повторность нарушения, назначил подсудимому наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на три года.
17:23:42 01-02-2026
Пьяному, море по калено.
18:18:38 01-02-2026
Гость (17:23:42 01-02-2026) Пьяному, море по калено.... кАлено это куда?
20:26:30 01-02-2026
Гость (18:18:38 01-02-2026) кАлено это куда?... Тебе тудой.
18:49:56 01-02-2026
Посадить надо было, а не ограничение свободы давать
21:53:19 01-02-2026
Расстрелять?
11:09:32 02-02-2026
Не совсем понятное выражение- нетрезвом виде ( наверное менеджеры придумали). Остальные управляют автомобилем в трезвом виде. Я, по наивности, думал, что есть вид например слева или с права. Управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения- может так правильнее буд.