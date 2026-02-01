НОВОСТИОбщество

В Горно-Алтайске мужчину осудили на 1,5 года за управление автомобилем в нетрезвом виде

Нарушителя остановили инспекторы ГИБДД

01 февраля 2026, 17:04, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пьяная поездка по Горно-Алтайску закончилась для местного жителя реальным приговором. Мужчина сел за руль чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и снова попался сотрудникам Госавтоинспекции.

Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, 40-летний горожанин уже имел судимость за пьяное вождение, однако выводов для себя не сделал. На этот раз он управлял автомобилем Toyota Town Ace Noah, который ему не принадлежал.

Поездка длилась недолго — мужчину остановили инспекторы ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и повторность нарушения, назначил подсудимому наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на три года.

Автомобиль и пустая бутылка / Изображение сгенерировано нейросетью

Праздники без последствий. Почему нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии

Водители в нетрезвом виде – угроза для всех участников дорожного движения
НОВОСТИОбщество

Авто алкоголь Республика Алтай

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:23:42 01-02-2026

Пьяному, море по калено.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:38 01-02-2026

Гость (17:23:42 01-02-2026) Пьяному, море по калено.... кАлено это куда?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:30 01-02-2026

Гость (18:18:38 01-02-2026) кАлено это куда?... Тебе тудой.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:56 01-02-2026

Посадить надо было, а не ограничение свободы давать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:53:19 01-02-2026

Расстрелять?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:32 02-02-2026

Не совсем понятное выражение- нетрезвом виде ( наверное менеджеры придумали). Остальные управляют автомобилем в трезвом виде. Я, по наивности, думал, что есть вид например слева или с права. Управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения- может так правильнее буд.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров