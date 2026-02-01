В Горно-Алтайске мужчину осудили на 1,5 года за управление автомобилем в нетрезвом виде

Нарушителя остановили инспекторы ГИБДД

01 февраля 2026, 17:04, ИА Амител

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пьяная поездка по Горно-Алтайску закончилась для местного жителя реальным приговором. Мужчина сел за руль чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и снова попался сотрудникам Госавтоинспекции.

Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, 40-летний горожанин уже имел судимость за пьяное вождение, однако выводов для себя не сделал. На этот раз он управлял автомобилем Toyota Town Ace Noah, который ему не принадлежал.

Поездка длилась недолго — мужчину остановили инспекторы ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и повторность нарушения, назначил подсудимому наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на три года.