Поиски завершены. В Бийске нашли 68-летнюю женщину, пропавшую 28 января
За время поисков было проверено более 204 километров маршрутов
02 февраля 2026, 01:37, ИА Амител
68-летняя жительница Бийска Надежда Березанская, пропавшая 28 января по дороге от подруги, самостоятельно вернулась домой. Как сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт" в своем телеграм-канале, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Поисковые мероприятия начались 30 января — к ним подключились 21 доброволец из Барнаула, Новоалтайска и Бийска, а также отряд "ЛизаАлерт", команда "СпасАлтай22", родственники и знакомые женщины. За время поисков было проверено более 204 километров маршрутов, в том числе с использованием дронов и тепловизоров.
Хотя Надежда Березанская нашлась самостоятельно, волонтеры отмечают, что проведенная работа позволила сузить зону поиска и быть готовыми к быстрому реагированию. Поисковики вновь напоминают: при пропаже человека не стоит ждать несколько дней — чем раньше подано сообщение, тем выше шансы на благополучный исход.
07:55:03 02-02-2026
Ну загуляла женщина...
Что-ж, бывает...
09:32:01 02-02-2026
к ним подключились 21 доброволец из Барнаула, Новоалтайска и Бийска, а также отряд "ЛизаАлерт", команда "СпасАлтай22", родственники и знакомые женщины. За время поисков было проверено более 204 километров маршрутов, в том числе с использованием дронов и тепловизоров. ВОТ ЭТО ДА!!!