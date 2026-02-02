НОВОСТИОбщество

Поиски завершены. В Бийске нашли 68-летнюю женщину, пропавшую 28 января

За время поисков было проверено более 204 километров маршрутов

02 февраля 2026, 01:37, ИА Амител

Поиски пенсионерки / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт" Алтайского края
68-летняя жительница Бийска Надежда Березанская, пропавшая 28 января по дороге от подруги, самостоятельно вернулась домой. Как сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт" в своем телеграм-канале, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Поисковые мероприятия начались 30 января — к ним подключились 21 доброволец из Барнаула, Новоалтайска и Бийска, а также отряд "ЛизаАлерт", команда "СпасАлтай22", родственники и знакомые женщины. За время поисков было проверено более 204 километров маршрутов, в том числе с использованием дронов и тепловизоров.

Хотя Надежда Березанская нашлась самостоятельно, волонтеры отмечают, что проведенная работа позволила сузить зону поиска и быть готовыми к быстрому реагированию. Поисковики вновь напоминают: при пропаже человека не стоит ждать несколько дней — чем раньше подано сообщение, тем выше шансы на благополучный исход.

Комментарии 2

Avatar Picture
нЕкто

07:55:03 02-02-2026

Ну загуляла женщина...

Что-ж, бывает...

Avatar Picture
Абсурд

09:32:01 02-02-2026

к ним подключились 21 доброволец из Барнаула, Новоалтайска и Бийска, а также отряд "ЛизаАлерт", команда "СпасАлтай22", родственники и знакомые женщины. За время поисков было проверено более 204 километров маршрутов, в том числе с использованием дронов и тепловизоров. ВОТ ЭТО ДА!!!

