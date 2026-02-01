В Алтайском крае разыскивают пожилую жительницу Бийска, одетую во все черное

Женщина выехала из села Шульгинка Советского района в Бийск, однако домой так и не вернулась

01 февраля 2026

В Алтайском крае продолжаются поиски 68-летней жительницы Бийска.

Как сообщают поисковики, Березанская Надежда Васильевна пропала 28 января 2026 года. В этот день женщина выехала из села Шульгинка Советского района в Бийск, однако домой так и не вернулась. С момента отъезда сведений о ее местонахождении не поступало.

По предварительным данным, пенсионерка могла изменить маршрут по дороге или нуждаться в посторонней помощи. Волонтеры просят водителей и жителей населенных пунктов по пути следования обратить внимание на записи видеорегистраторов и вспомнить, не видели ли они женщину после 15:00 28 января.

Поисками занимается добровольческий отряд "ЛизаАлерт". Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, а также по номерам экстренных служб 102 или 112.