Кошатницу, державшую в квартире 60 животных, заставили избавиться от большинства питомцев

Ранее женщина обещала соседям, что не остановится, пока не разведет 300 кошек

31 января 2026, 17:35, ИА Амител

Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

Жители многоквартирного дома по улице Есенина в городе Новосибирске смогли добиться справедливости в судебном порядке в споре с соседкой, содержавшей в своей квартире около шести десятков кошек. Ранее женщина проживала с большим количеством питомцев в квартире на улице Высоцкого, сообщает "КП-Новосибирск".

Тогда недовольные соседи обратились в суд, что вынудило ее сменить место жительства, переехав вместе со своими животными. Новым ее домом стала квартира на улице Есенина, где новые соседи также выразили недовольство сложившейся ситуацией.

Елена, проживающая в доме на улице Есенина, поначалу связывала появившийся в ее квартире неприятный запах с мусором. Однако со временем запах из вентиляции на кухне стал настолько сильным, что начал вызывать слезотечение. Истинная причина появления этих зловонных ароматов стала известна после публикации сообщения в общедомовом чате.

Соседи обращались с жалобами в районную администрацию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Одна из жительниц дома, уставшая от соседства с любительницей кошек, подала исковое заявление в суд.

Чтобы подтвердить обоснованность жалоб соседей, специалисты из управления ветеринарии посетили квартиру женщины с просьбой привести ее в надлежащее состояние. Кроме того, эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на седьмом этаже вблизи квартиры с животными.

Рассмотрев представленные материалы дела, суд принял решение обязать женщину провести санитарную обработку в своей квартире и устранить источник неприятного запаха в течение месяца, а также передать животных в приют. Суд также постановил запретить ей содержание в жилом помещении более 12 кошек и взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Судебный процесс завершился еще в ноябре, однако окончательное решение было оформлено лишь в конце декабря.