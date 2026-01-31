НОВОСТИПроисшествия

Кошатницу, державшую в квартире 60 животных, заставили избавиться от большинства питомцев

Ранее женщина обещала соседям, что не остановится, пока не разведет 300 кошек

31 января 2026, 17:35, ИА Амител

Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

Жители многоквартирного дома по улице Есенина в городе Новосибирске смогли добиться справедливости в судебном порядке в споре с соседкой, содержавшей в своей квартире около шести десятков кошек. Ранее женщина проживала с большим количеством питомцев в квартире на улице Высоцкого, сообщает "КП-Новосибирск".

Тогда недовольные соседи обратились в суд, что вынудило ее сменить место жительства, переехав вместе со своими животными. Новым ее домом стала квартира на улице Есенина, где новые соседи также выразили недовольство сложившейся ситуацией.

Елена, проживающая в доме на улице Есенина, поначалу связывала появившийся в ее квартире неприятный запах с мусором. Однако со временем запах из вентиляции на кухне стал настолько сильным, что начал вызывать слезотечение. Истинная причина появления этих зловонных ароматов стала известна после публикации сообщения в общедомовом чате.

Соседи обращались с жалобами в районную администрацию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Одна из жительниц дома, уставшая от соседства с любительницей кошек, подала исковое заявление в суд.

Чтобы подтвердить обоснованность жалоб соседей, специалисты из управления ветеринарии посетили квартиру женщины с просьбой привести ее в надлежащее состояние. Кроме того, эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на седьмом этаже вблизи квартиры с животными.

Рассмотрев представленные материалы дела, суд принял решение обязать женщину провести санитарную обработку в своей квартире и устранить источник неприятного запаха в течение месяца, а также передать животных в приют. Суд также постановил запретить ей содержание в жилом помещении более 12 кошек и взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Судебный процесс завершился еще в ноябре, однако окончательное решение было оформлено лишь в конце декабря.

Новосибирская область животные

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

17:41:35 31-01-2026

12 кошек тоже не хило. Вонь не исчезнет. Не завидую соседям.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:12 31-01-2026

Правильно кошек надо передать в приют, а женщину надо лечить принудительно.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:33:37 01-02-2026

Желаю тебе, а не кошкам, жить в приюте

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:15:52 01-02-2026

Гость (01:33:37 01-02-2026) Желаю тебе, а не кошкам, жить в приюте... думаете в таком аду лучше, чем в приюте? сомневаюсь.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:40 03-02-2026

Гость (01:33:37 01-02-2026) Желаю тебе, а не кошкам, жить в приюте... Жили себе на свободе, никого не трогали. Кто право дал на хату тащить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Степа

04:51:12 01-02-2026

А вас нужно отдать в поликлинику на опыты!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:43 03-02-2026

Степа (04:51:12 01-02-2026) А вас нужно отдать в поликлинику на опыты!!! ... А квартиры фуриям!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Степа

04:52:58 01-02-2026

А ты не воняешь

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тата

10:39:48 01-02-2026

Убираться надо за животными каждый день,а то и по два раза и не будет никакой вони.
Мне везёт с котятами на улице....всех жалко
Котов за 16 лет накопилось-7 штук,сейчас 5!
Никто и не догадывается ни на работе ни соседи- чисто,культурно,без запаха,все стерилизованы,здоровы.
12 кошек не решат проблему- тетю надо от них совсем убирать- видно же,не любит убираться!!!!
Ей вообще надо запретить кого либо водить.
Предполагаю ,что в антисанитарии с грязными лапками они все больные и несчастные,пусть найдут нормальных хозяев....а так ни ей ни кошкам жизни нет

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:48 01-02-2026

Тата (10:39:48 01-02-2026) Убираться надо за животными каждый день,а то и по два раза и... Вот именно, если много животных, значит, поддерживать порядок надо в столько же раз сильнее.Но 60 кошек, это, конечно, очень много.Но раз уж так, надо было убираться очень часто.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

14:35:28 01-02-2026

Если бы люди относились ответственно к содержанию своих животных, то не было бы у неё столько кошек! А то выкидывают на улицу, как нужную вещь! То наигрались, то в тапки сходил. Или решили заняться разведеним и никто не купил котят, в коробку и на улицу. Не надо заводить животных таким людям! Если вы хотите завести животное, подумайте 100 раз! За ними нужен уход! Это как дети,только сказать ничего не могут!

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:46 03-02-2026

Наталья (14:35:28 01-02-2026) Если бы люди относились ответственно к содержанию своих живо... Безответственые такие же как она. Разница в неравнодушии. Живём в моменте.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

15:18:03 01-02-2026

Себялюбивые-человеколюбивые, а помочь женщине никто не пробывал!!?? Еду кошкам принести, УБРАТЬСЯ!!?? Стерилизовать, если надо!?? Она этим кошкам, дом пыталась дать....но вам то не понять....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:20 01-02-2026

Марина (15:18:03 01-02-2026) Себялюбивые-человеколюбивые, а помочь женщине никто не пробы... Не вижу проблем...адрес вам известен..начинайте помогать, чистить, мыть, кормить😂😂...и не только её кошек, но саму тётку возьмите на патронат....покажите как это делаете вы..

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:03 03-02-2026

Марина (15:18:03 01-02-2026) Себялюбивые-человеколюбивые, а помочь женщине никто не пробы... Про это снимают блоги, небезкорысти. Но помочь прав нет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:00 01-02-2026

Тата (10:39:48 01-02-2026) Убираться надо за животными каждый день,а то и по два раза и... Всё правильно, эта женщина больна, и не факт что котам с ними хорошо, не обижает- согласна, но они и с ней "выживают"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:21:07 02-02-2026

Гость (22:32:12 31-01-2026) Правильно кошек надо передать в приют, а женщину надо лечить... От чего лечить, от доброты душевной?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:31 02-02-2026

Гость (06:21:07 02-02-2026) От чего лечить, от доброты душевной? ... В чем доброта? В содержании кошек в плохих условиях? Кошкам не только еда нужна им ещё территория нужна, психически здоровый человек это понимает, хочешь помогать приставай животных в дом, лучше помоги одному, двум, чем вот так содержать бедных кошек им на улице лучше будет жить, чем в таких условиях, себя они прокормят не переживайте.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:23 02-02-2026

Оставьте в покое сильную, независимую, самодостаточную женщину.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

10:35:22 02-02-2026

Видимо обеспеченная женщина. У нас кошка по 5 пакетов (когда кормила до 15) съедает. Это минимум 100 рублей. 60 кошек - 6000 тысяч в день. Плюс допы. Молоко, наполнитель лотка, прививки , стерилизация и т.д.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:23 02-02-2026

Пузырек (10:35:22 02-02-2026) Видимо обеспеченная женщина. У нас кошка по 5 пакетов (когда... Вы серьезно думаете что она их так кормит), это у вас одна кошка, а у нее их 60 хлебом накормит и все, они про корм ничего не знают, едят что дадут.

  7 Нравится
Ответить
