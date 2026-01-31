Кошатницу, державшую в квартире 60 животных, заставили избавиться от большинства питомцев
Ранее женщина обещала соседям, что не остановится, пока не разведет 300 кошек
31 января 2026, 17:35, ИА Амител
Жители многоквартирного дома по улице Есенина в городе Новосибирске смогли добиться справедливости в судебном порядке в споре с соседкой, содержавшей в своей квартире около шести десятков кошек. Ранее женщина проживала с большим количеством питомцев в квартире на улице Высоцкого, сообщает "КП-Новосибирск".
Тогда недовольные соседи обратились в суд, что вынудило ее сменить место жительства, переехав вместе со своими животными. Новым ее домом стала квартира на улице Есенина, где новые соседи также выразили недовольство сложившейся ситуацией.
Елена, проживающая в доме на улице Есенина, поначалу связывала появившийся в ее квартире неприятный запах с мусором. Однако со временем запах из вентиляции на кухне стал настолько сильным, что начал вызывать слезотечение. Истинная причина появления этих зловонных ароматов стала известна после публикации сообщения в общедомовом чате.
Соседи обращались с жалобами в районную администрацию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Одна из жительниц дома, уставшая от соседства с любительницей кошек, подала исковое заявление в суд.
Чтобы подтвердить обоснованность жалоб соседей, специалисты из управления ветеринарии посетили квартиру женщины с просьбой привести ее в надлежащее состояние. Кроме того, эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на седьмом этаже вблизи квартиры с животными.
Рассмотрев представленные материалы дела, суд принял решение обязать женщину провести санитарную обработку в своей квартире и устранить источник неприятного запаха в течение месяца, а также передать животных в приют. Суд также постановил запретить ей содержание в жилом помещении более 12 кошек и взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Судебный процесс завершился еще в ноябре, однако окончательное решение было оформлено лишь в конце декабря.
17:41:35 31-01-2026
12 кошек тоже не хило. Вонь не исчезнет. Не завидую соседям.
22:32:12 31-01-2026
Правильно кошек надо передать в приют, а женщину надо лечить принудительно.
01:33:37 01-02-2026
Желаю тебе, а не кошкам, жить в приюте
11:15:52 01-02-2026
Гость (01:33:37 01-02-2026) Желаю тебе, а не кошкам, жить в приюте... думаете в таком аду лучше, чем в приюте? сомневаюсь.
14:13:40 03-02-2026
Гость (01:33:37 01-02-2026) Желаю тебе, а не кошкам, жить в приюте... Жили себе на свободе, никого не трогали. Кто право дал на хату тащить?
04:51:12 01-02-2026
А вас нужно отдать в поликлинику на опыты!!!
14:15:43 03-02-2026
Степа (04:51:12 01-02-2026) А вас нужно отдать в поликлинику на опыты!!! ... А квартиры фуриям!
04:52:58 01-02-2026
А ты не воняешь
10:39:48 01-02-2026
Убираться надо за животными каждый день,а то и по два раза и не будет никакой вони.
Мне везёт с котятами на улице....всех жалко
Котов за 16 лет накопилось-7 штук,сейчас 5!
Никто и не догадывается ни на работе ни соседи- чисто,культурно,без запаха,все стерилизованы,здоровы.
12 кошек не решат проблему- тетю надо от них совсем убирать- видно же,не любит убираться!!!!
Ей вообще надо запретить кого либо водить.
Предполагаю ,что в антисанитарии с грязными лапками они все больные и несчастные,пусть найдут нормальных хозяев....а так ни ей ни кошкам жизни нет
18:41:48 01-02-2026
Тата (10:39:48 01-02-2026) Убираться надо за животными каждый день,а то и по два раза и... Вот именно, если много животных, значит, поддерживать порядок надо в столько же раз сильнее.Но 60 кошек, это, конечно, очень много.Но раз уж так, надо было убираться очень часто.
14:35:28 01-02-2026
Если бы люди относились ответственно к содержанию своих животных, то не было бы у неё столько кошек! А то выкидывают на улицу, как нужную вещь! То наигрались, то в тапки сходил. Или решили заняться разведеним и никто не купил котят, в коробку и на улицу. Не надо заводить животных таким людям! Если вы хотите завести животное, подумайте 100 раз! За ними нужен уход! Это как дети,только сказать ничего не могут!
14:38:46 03-02-2026
Наталья (14:35:28 01-02-2026) Если бы люди относились ответственно к содержанию своих живо... Безответственые такие же как она. Разница в неравнодушии. Живём в моменте.
15:18:03 01-02-2026
Себялюбивые-человеколюбивые, а помочь женщине никто не пробывал!!?? Еду кошкам принести, УБРАТЬСЯ!!?? Стерилизовать, если надо!?? Она этим кошкам, дом пыталась дать....но вам то не понять....
18:24:20 01-02-2026
Марина (15:18:03 01-02-2026) Себялюбивые-человеколюбивые, а помочь женщине никто не пробы... Не вижу проблем...адрес вам известен..начинайте помогать, чистить, мыть, кормить😂😂...и не только её кошек, но саму тётку возьмите на патронат....покажите как это делаете вы..
14:41:03 03-02-2026
Марина (15:18:03 01-02-2026) Себялюбивые-человеколюбивые, а помочь женщине никто не пробы... Про это снимают блоги, небезкорысти. Но помочь прав нет.
16:48:00 01-02-2026
Тата (10:39:48 01-02-2026) Убираться надо за животными каждый день,а то и по два раза и... Всё правильно, эта женщина больна, и не факт что котам с ними хорошо, не обижает- согласна, но они и с ней "выживают"
06:21:07 02-02-2026
Гость (22:32:12 31-01-2026) Правильно кошек надо передать в приют, а женщину надо лечить... От чего лечить, от доброты душевной?
10:39:31 02-02-2026
Гость (06:21:07 02-02-2026) От чего лечить, от доброты душевной? ... В чем доброта? В содержании кошек в плохих условиях? Кошкам не только еда нужна им ещё территория нужна, психически здоровый человек это понимает, хочешь помогать приставай животных в дом, лучше помоги одному, двум, чем вот так содержать бедных кошек им на улице лучше будет жить, чем в таких условиях, себя они прокормят не переживайте.
09:21:23 02-02-2026
Оставьте в покое сильную, независимую, самодостаточную женщину.
10:35:22 02-02-2026
Видимо обеспеченная женщина. У нас кошка по 5 пакетов (когда кормила до 15) съедает. Это минимум 100 рублей. 60 кошек - 6000 тысяч в день. Плюс допы. Молоко, наполнитель лотка, прививки , стерилизация и т.д.
10:42:23 02-02-2026
Пузырек (10:35:22 02-02-2026) Видимо обеспеченная женщина. У нас кошка по 5 пакетов (когда... Вы серьезно думаете что она их так кормит), это у вас одна кошка, а у нее их 60 хлебом накормит и все, они про корм ничего не знают, едят что дадут.