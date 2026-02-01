Российский блогер погиб в жутком ДТП в Таиланде
Его спутница в реанимации в тяжелом состоянии
В Таиланде трагически оборвалась жизнь российского блогера в результате дорожной аварии. Девушка, ехавшая вместе с ним, госпитализирована с серьезными травмами, включая множественные переломы. Ее состояние оценивается как критическое.
Как сообщает Shot, 23-летний Вадим и его подруга Дарья стали участниками ДТП во время поездки на спортивном мотоцикле по маршруту Самуи — Пхукет. В их мотоцикл сзади врезалась машина, управляемая местной жительницей. От сильного удара блогера выбросило вперед, и он получил смертельную травму головы, ударившись о край тротуара. Прибывшие на место происшествия врачи пытались оказать ему помощь, однако спасти его не удалось — молодой человек скончался по дороге в больницу.
Дарья в настоящее время находится под наблюдением врачей. У нее диагностированы многочисленные травмы и переломы различной степени тяжести. Состояние девушки вызывает опасения у медиков.
Известно, что погибший был одним из инициаторов создания сообщества для русскоговорящих жителей Пхукета, целью которого было объединение людей для работы и общения.
