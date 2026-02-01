В Росстате сообщили, что медианная зарплата в России превысила 73 тысячи рублей

Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны

01 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В России зафиксирован новый ориентир по доходам: медианная зарплата по стране достигла 73 871 рубля. Такие данные опубликовал Росстат, проанализировав уровень оплаты труда по регионам. Показатель отражает ситуацию на текущий период и показывает, сколько зарабатывает "средний" работник: половина россиян получает больше этой суммы, половина — меньше.

Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны. Лидером стала Чукотка, где показатель достиг 171,8 тысячи рублей. В Москве и ряде северных регионов медианная зарплата превышает 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге она приблизилась к отметке 99 тысяч.

Самые низкие значения зафиксированы в Ингушетии — около 31,4 тысячи рублей. Ниже 50 тысяч медианная зарплата остается также в республиках Северного Кавказа, Крыму, Ивановской области и Калмыкии.

В Росстате отмечают, что наиболее высокие доходы сегодня предлагают крупные города, Арктика и Дальний Восток. Однако подчеркивается и обратная сторона: высокая стоимость жизни в этих регионах заметно снижает реальную покупательную способность, поэтому номинально большие зарплаты не всегда означают более высокий уровень жизни.

