В Росстате сообщили, что медианная зарплата в России превысила 73 тысячи рублей
Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны
01 февраля 2026, 11:02, ИА Амител
В России зафиксирован новый ориентир по доходам: медианная зарплата по стране достигла 73 871 рубля. Такие данные опубликовал Росстат, проанализировав уровень оплаты труда по регионам. Показатель отражает ситуацию на текущий период и показывает, сколько зарабатывает "средний" работник: половина россиян получает больше этой суммы, половина — меньше.
Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны. Лидером стала Чукотка, где показатель достиг 171,8 тысячи рублей. В Москве и ряде северных регионов медианная зарплата превышает 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге она приблизилась к отметке 99 тысяч.
Самые низкие значения зафиксированы в Ингушетии — около 31,4 тысячи рублей. Ниже 50 тысяч медианная зарплата остается также в республиках Северного Кавказа, Крыму, Ивановской области и Калмыкии.
В Росстате отмечают, что наиболее высокие доходы сегодня предлагают крупные города, Арктика и Дальний Восток. Однако подчеркивается и обратная сторона: высокая стоимость жизни в этих регионах заметно снижает реальную покупательную способность, поэтому номинально большие зарплаты не всегда означают более высокий уровень жизни.
11:16:46 01-02-2026
смешно
12:43:32 01-02-2026
Гость (11:16:46 01-02-2026) смешно... Нет. Это не смешно. Это горестно. Везде вранье вранье вранье....
13:04:29 01-02-2026
А какой доход у чиновников? Пока не закончатся мероприятия..... Декларации не публикуют, или совсем отменят.... Все равны, но кто то ранее.
13:53:04 01-02-2026
Как мне из Алтайского края в Россию переехать?
17:19:40 01-02-2026
Гость (13:53:04 01-02-2026) Как мне из Алтайского края в Россию переехать?... Очень просто, чемодан, вокзал Россия.
22:08:22 01-02-2026
Гость (13:53:04 01-02-2026) Как мне из Алтайского края в Россию переехать?... работать начать
15:12:33 01-02-2026
Росстату что скажут сказать то он и скажет.
19:41:35 01-02-2026
"Медианная зарплата" - такой же "показатель" благополучия граждан, как и "средняя температура по палате"!
20:24:06 01-02-2026
Гость (19:41:35 01-02-2026) "Медианная зарплата" - такой же "показатель" благополучия гр...
Не путайте "медианные" и "средние" показатели. Медианная зп как раз должна точнее отражать статистику. Это значит, что половина населения получает больше 73 тысяч. Жаль, что только это не похоже на правду
20:56:47 01-02-2026
Росврату верить нельзя.
22:00:29 01-02-2026
Была инфа что в АК больше соточки?
05:46:30 02-02-2026
Опять вброс какой-то. Это наверное зарплата за январь(премии у многих).
Но за 2025г медианная зарплата в РФ 56 443. от них считают МРОТ 48% ,а МРОТ в 2026г. 27093