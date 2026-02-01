НОВОСТИЭкономика

В Росстате сообщили, что медианная зарплата в России превысила 73 тысячи рублей

Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны

01 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

В России зафиксирован новый ориентир по доходам: медианная зарплата по стране достигла 73 871 рубля. Такие данные опубликовал Росстат, проанализировав уровень оплаты труда по регионам. Показатель отражает ситуацию на текущий период и показывает, сколько зарабатывает "средний" работник: половина россиян получает больше этой суммы, половина — меньше.

Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны. Лидером стала Чукотка, где показатель достиг 171,8 тысячи рублей. В Москве и ряде северных регионов медианная зарплата превышает 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге она приблизилась к отметке 99 тысяч.

Самые низкие значения зафиксированы в Ингушетии — около 31,4 тысячи рублей. Ниже 50 тысяч медианная зарплата остается также в республиках Северного Кавказа, Крыму, Ивановской области и Калмыкии.

В Росстате отмечают, что наиболее высокие доходы сегодня предлагают крупные города, Арктика и Дальний Восток. Однако подчеркивается и обратная сторона: высокая стоимость жизни в этих регионах заметно снижает реальную покупательную способность, поэтому номинально большие зарплаты не всегда означают более высокий уровень жизни.

Ранее сообщалось, что на Алтае ищут управляющего отелем с зарплатой от 180 тысяч.

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

11:16:46 01-02-2026

смешно

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:32 01-02-2026

Гость (11:16:46 01-02-2026) смешно... Нет. Это не смешно. Это горестно. Везде вранье вранье вранье....

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:29 01-02-2026

А какой доход у чиновников? Пока не закончатся мероприятия..... Декларации не публикуют, или совсем отменят.... Все равны, но кто то ранее.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:04 01-02-2026

Как мне из Алтайского края в Россию переехать?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:40 01-02-2026

Гость (13:53:04 01-02-2026) Как мне из Алтайского края в Россию переехать?... Очень просто, чемодан, вокзал Россия.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:22 01-02-2026

Гость (13:53:04 01-02-2026) Как мне из Алтайского края в Россию переехать?... работать начать

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:33 01-02-2026

Росстату что скажут сказать то он и скажет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:35 01-02-2026

"Медианная зарплата" - такой же "показатель" благополучия граждан, как и "средняя температура по палате"!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:06 01-02-2026

Гость (19:41:35 01-02-2026) "Медианная зарплата" - такой же "показатель" благополучия гр...
Не путайте "медианные" и "средние" показатели. Медианная зп как раз должна точнее отражать статистику. Это значит, что половина населения получает больше 73 тысяч. Жаль, что только это не похоже на правду

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:47 01-02-2026

Росврату верить нельзя.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:00:29 01-02-2026

Была инфа что в АК больше соточки?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

05:46:30 02-02-2026

Опять вброс какой-то. Это наверное зарплата за январь(премии у многих).
Но за 2025г медианная зарплата в РФ 56 443. от них считают МРОТ 48% ,а МРОТ в 2026г. 27093

  1 Нравится
Ответить
