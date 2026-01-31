Мужчина не смог пережить утрату супруги на курорте и умер

Они с женой часто ездили отдыхать на Мальдивы

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Потрясенный внезапной смертью своей жены на Мальдивах, гражданин Великобритании потерял контроль над собой, напился в аэропорту и умер, сообщает Daily Mail.

71-летний Малкольм Ричмонд и его 70-летняя жена были страстными дайверами и более шести десятков раз посещали остров Эллайду. В декабре прошлого года во время одного из погружений с аквалангом женщина столкнулась с непреодолимым течением. К сожалению, прибывшие спасатели констатировали ее смерть.

Завершив все формальности, связанные с трагической потерей, Ричмонд должен был вернуться в Великобританию спустя двое суток. Однако перед отъездом он чрезмерно употребил спиртное, что привело к летальному исходу — остановке сердца. Врачи подтвердили смерть, вызванную острой алкогольной интоксикацией.