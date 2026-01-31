Мужчина не смог пережить утрату супруги на курорте и умер
Они с женой часто ездили отдыхать на Мальдивы
31 января 2026, 18:00, ИА Амител
Потрясенный внезапной смертью своей жены на Мальдивах, гражданин Великобритании потерял контроль над собой, напился в аэропорту и умер, сообщает Daily Mail.
71-летний Малкольм Ричмонд и его 70-летняя жена были страстными дайверами и более шести десятков раз посещали остров Эллайду. В декабре прошлого года во время одного из погружений с аквалангом женщина столкнулась с непреодолимым течением. К сожалению, прибывшие спасатели констатировали ее смерть.
Завершив все формальности, связанные с трагической потерей, Ричмонд должен был вернуться в Великобританию спустя двое суток. Однако перед отъездом он чрезмерно употребил спиртное, что привело к летальному исходу — остановке сердца. Врачи подтвердили смерть, вызванную острой алкогольной интоксикацией.
13:17:32 01-02-2026
Им 70 лет. 60 лет на Мальдивы ездили. В 10 лет поженились? И да умер он не от горя а от алкоголя.
14:56:13 01-02-2026
Гость (13:17:32 01-02-2026) Им 70 лет. 60 лет на Мальдивы ездили. В 10 лет поженились? И... Они не 60 лет ездили, а 60 РАЗ!
14:12:53 01-02-2026
Так умер он не от горечи утраты, а от того, что элементарно перепил! И возможно от радости. От безудержной радости! Но этого теперь никто не узнает.