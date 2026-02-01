Пятеро подростков погибли при пожаре в сибирской сауне на праздновании дня рождения

В сауне находилась компания примерно из 15 человек

01 февраля 2026, 10:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России

В Прокопьевске Кемеровской области при пожаре в частной сауне погибли пятеро подростков в возрасте 16–17 лет. О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из парилок, огонь охватил около 70 квадратных метров. Сотрудники сауны сообщили о пожаре и начали эвакуацию посетителей, однако пятеро человек выбраться не смогли и погибли, предположительно, от отравления угарным газом.

Как пишет Telegram-канал Baza, в сауне находилась компания примерно из 15 человек в возрасте от 16 до 22 лет, которые отмечали сразу три дня рождения. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в одной из парных. По информации Mash Siberia, в качестве причин также рассматриваются неисправность электрооборудования и возможные действия самих отдыхающих.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что среди погибших — одна 17-летняя и две 16-летние девушки, а также 17-летний юноша. Личность пятого погибшего устанавливается. Telegram-канал "112" уточняет, что речь идет еще об одном молодом человеке. Издание Life со ссылкой на Shot пишет, что погибшие были студентами физкультурного техникума, и среди них оказались все трое именинников. Очевидец рассказал РИА Новости, что одной из девушек удалось спастись.

На месте происшествия работают экстренные службы. Заместитель главы Прокопьевска по социальным вопросам Олеся Сергеева сообщила РИА Новости, что для родственников погибших развернут штаб, им оказывается медицинская и психологическая помощь. Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что власти региона окажут поддержку семьям подростков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Назначены экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проверку соблюдения требований пожарной безопасности также проводит прокуратура.

Жители города рассказали kp.ru, что несколько лет назад эта сауна уже горела, однако после инцидента заведение продолжило работу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за короткого замыкания произошел пожар в сауне. В результате возгорания были повреждены стены и потолок здания.