Житель Новоалтайска погиб при пожаре, который мог начаться из-за непотушенной сигареты

01 февраля 2026, 11:37, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС России

В Новоалтайске произошел смертельный пожар. На улице Мерзликина загорелись частный жилой дом и надворные постройки. После ликвидации пожара при осмотре места происшествия спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, к тушению пожара привлекли 19 человек личного состава и семь единиц техники. Для бесперебойной подачи воды спасатели проложили магистральную линию. Огонь удалось локализовать на площади около 100 квадратных метров.

Из-за плотного задымления работы велись в сложных условиях — на месте действовали три звена газодымозащитной службы. После ликвидации пожара при проверке помещений был найден погибший.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, предположительно, при курении. Обстоятельства случившегося уточняются.