Житель Новоалтайска погиб при пожаре, который мог начаться из-за непотушенной сигареты
Из-за плотного задымления работы велись в сложных условиях
01 февраля 2026, 11:37, ИА Амител
В Новоалтайске произошел смертельный пожар. На улице Мерзликина загорелись частный жилой дом и надворные постройки. После ликвидации пожара при осмотре места происшествия спасатели обнаружили тело пожилого мужчины.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, к тушению пожара привлекли 19 человек личного состава и семь единиц техники. Для бесперебойной подачи воды спасатели проложили магистральную линию. Огонь удалось локализовать на площади около 100 квадратных метров.
Из-за плотного задымления работы велись в сложных условиях — на месте действовали три звена газодымозащитной службы. После ликвидации пожара при проверке помещений был найден погибший.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, предположительно, при курении. Обстоятельства случившегося уточняются.
13:20:49 01-02-2026
В Белоярске это, а не в Алтайке. Учите географию.
15:11:32 01-02-2026
Белоярск это р-он Новоалтайска учите историю
22:55:49 01-02-2026
Гость (15:11:32 01-02-2026) Белоярск это р-он Новоалтайска учите историю... Бог с ГеоИсторией технику безопасности соблюдайте а то сгорите нафиг.
16:10:17 02-02-2026
Умереть от бычка- более, чем невероятно. Вонизма, пока тлеет материал, не важно какой, температура.... Скорее человек был в хлам накачан наркотой или алкоголем. Не верится.