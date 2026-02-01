Названы категории россиян, которым повысят пенсии с начала февраля

Размер увеличения таких доплат индивидуален

01 февраля 2026, 14:39, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 февраля 2026 года в России вырастут выплаты для отдельных категорий пенсионеров. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Первое повышение коснется граждан, которым в январе исполнилось 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — до 9584,69 рубля, а также надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. В сумме пенсия увеличится на 10 998,55 рубля. Так, при выплате в декабре на уровне 34 198 рублей после январской индексации на 7,6% пенсия выросла до 36 797,05 рубля, а с февраля достигнет 47 795,6 рубля, что примерно на 40% больше декабрьского уровня 2025 года.

Во вторую группу вошли инвалиды I группы. Им также увеличат фиксированную выплату на аналогичную сумму. Повышение производится автоматически — со дня установления группы инвалидности по результатам медико-социальной экспертизы, без подачи заявления.

Третья категория — получатели специальных доплат к пенсии из числа членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Для летчиков право на доплату возникает при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а при увольнении по состоянию здоровья — на пять лет меньше. В угольной отрасли доплаты назначаются за 25 лет работы на добыче угля и сланца либо строительстве шахт, а для отдельных профессий, включая горнорабочих очистного забоя и проходчиков, — за 20 лет стажа.

Размер увеличения таких доплат индивидуален. Перерасчет проводится, в том числе, если ранее не были учтены отдельные сведения о стаже и пенсионер подал соответствующее заявление в четвертом квартале 2025 года.