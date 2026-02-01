В Алтайском крае рыбаки продемонстрировали впечатляющий зимний улов
Рыбаки уносят с собой судаков, щук, окуней, чебаков, подлещиков и карасей
01 февраля 2026, 13:35, ИА Амител
Подледный сезон в Алтайском крае сейчас на пике — рыба клюет сразу в нескольких районах, а уловы радуют даже бывалых рыбаков.
Снимками добычи рыболовы активно делятся в группе "Алтайское рыболовное сообщество" во "ВКонтакте". Судя по публикациям, удачные лунки в эти дни находят как на водоемах возле Барнаула, так и в других частях региона.
Хороший клев отмечают на Оби рядом с краевой столицей, на озере Рыбальном под Рубцовском, в районе села Боровиково в Павловском районе, а также у Шелаболихи и Крутихи. Рыбаки уносят с собой судаков, щук, окуней, чебаков, подлещиков и карасей.
Любители зимней рыбалки отмечают, что многое зависит от погоды и правильного выбора места, но в целом сезон пока складывается удачно — без рыбы с водоемов возвращаются немногие.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 8% перевыполнили годовой план по вылову рыбы. За три года рекомендуемый объем вылова вырос на тысячу тонн.
14:03:51 01-02-2026
Улов впечатлил кошаков?
19:01:50 01-02-2026
Ха-ха-ха! весь улов помещается в спичечный коробок!
23:07:29 01-02-2026
Гость (19:01:50 01-02-2026) Ха-ха-ха! весь улов помещается в спичечный коробок!... Кто не ловит тот болоболит
09:17:24 02-02-2026
Гость (19:01:50 01-02-2026) Ха-ха-ха! весь улов помещается в спичечный коробок!... Не согласен, Судачки неплохие, как и щучка. Против окуньков предубеждение, чистить их так себе занятие, как и судаков. Хуже только ерши.