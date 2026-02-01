НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае заметили белого лебедя с серьезной травмой крыла

По словам активистов, ситуация находится под контролем, и птицу в беде не оставят

01 февраля 2026, 16:39, ИА Амител

Травмированный лебедь / Фото: "Деловой Бийск"
Травмированный лебедь / Фото: "Деловой Бийск"

На пляже в районе АБ в Бийске прохожие заметили лебедя с травмированным крылом. О раненой птице сообщили в Telegram-канале "Деловой Бийск".

Информация быстро дошла до активистов, которые занимаются помощью лебедям в поселке Молодежном. По их словам, ситуация находится под контролем, и птицу в беде не оставят.

«В ближайшее время лебедь будет отловлен и направлен к барнаульским специалистам», — сообщили зоозащитники.

Отмечается, что дальнейшую помощь птице окажут уже профильные специалисты, которые оценят ее состояние и определят необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в конце декабря 2025 и начале января 2026 года местные жители спасли двух редких сов — уральских неясытей, занесенных в Красную книгу.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

00:38:13 02-02-2026

судя по фото - это птенец, тоесть родился по весне 2025го, сеголеток. Выздоравливают такие особи быстро, если там не перелом конечности. При переломах зачастую Птица инвалид, устраивать к частникам в зоо

  -3 Нравится
Ответить
