В Алтайском крае заметили белого лебедя с серьезной травмой крыла

01 февраля 2026, 16:39, ИА Амител

Травмированный лебедь / Фото: "Деловой Бийск"

На пляже в районе АБ в Бийске прохожие заметили лебедя с травмированным крылом. О раненой птице сообщили в Telegram-канале "Деловой Бийск".

Информация быстро дошла до активистов, которые занимаются помощью лебедям в поселке Молодежном. По их словам, ситуация находится под контролем, и птицу в беде не оставят.

«В ближайшее время лебедь будет отловлен и направлен к барнаульским специалистам», — сообщили зоозащитники.

Отмечается, что дальнейшую помощь птице окажут уже профильные специалисты, которые оценят ее состояние и определят необходимое лечение.

