Зараженные вирусом Нипах фрукты могут попасть на рынки, в том числе в России

Заболевание опасно тем, что на ранних стадиях может протекать бессимптомно

01 февраля 2026, 22:38, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Индии в январе была зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах — инфекции, для которой до сих пор не существует ни вакцины, ни специфического лечения. На фоне роста пассажиропотока между странами эксперты обсуждают, представляет ли вирус угрозу для России, пишет msk1.ru.

Нипах опасен тем, что на ранних стадиях может протекать бессимптомно. Позже у заболевших появляются кашель, высокая температура, головная боль, диарея, рвота, мышечные боли, слабость и проблемы с дыханием. В тяжелых случаях развивается энцефалит, возможны судороги, кома и летальный исход. По данным врачей, смертность при инфекции достигает 40–75%.

Основным природным резервуаром вируса считаются летучие мыши. Человек может заразиться, в том числе, через фрукты — чаще всего речь идет о манго, загрязненном слюной так называемых "летучих лисиц". Возбудитель способен сохраняться на поверхности плодов до трех суток, поэтому специалисты рекомендуют избегать употребления нарезанных фруктов и тщательно мыть цельные плоды.

В 2026 году вирус Нипах впервые выявили в индийском штате Западная Бенгалия. По официальным данным, заразились пятеро медицинских работников, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Более 100 человек отправили на карантин, так как вирус может передаваться воздушно-капельным путем.

Академик РАН Александр Гинцбург, руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи, не исключает, что инфекция теоретически может быть завезена за пределы Индии.

«Россия как раз к таким странам, как мы знаем, относится, особенно сейчас, когда увеличивается, соответственно, человеческий поток из Индии к нам и обратно», — пояснил он.

В то же время врач-инфекционист Елена Мескина считает распространение Нипаха в России крайне маловероятным. По ее словам, вирус характерен для тропического климата, а условия для его передачи и устойчивого распространения в российских регионах отсутствуют. Специалисты подчеркивают: полностью исключить завоз инфекции нельзя, однако риск масштабных вспышек в России оценивается как минимальный.