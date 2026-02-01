Новый безумный тренд. Российские мужчины увольняются ради работы женскими нейромоделями

Один успешный аккаунт может приносить в среднем около миллиона рублей в месяц

01 февраля 2026, 18:02, ИА Амител

Нейромодель / Кадр из видео: Shot

Российские мужчины все чаще уходят с привычной работы ради заработка в вебкаме, но без участия реальных моделей. Новый тренд строится на использовании нейросетей: вместо живых девушек зрителям предлагают полностью вымышленных персонажей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Любой человек за несколько минут может превратиться в "онлайн-красотку" — достаточно компьютера с камерой, интернета и базовых навыков работы с нейросетями.

Как выяснил Shot, схема выглядит просто. Пользователь создает ИИ-аватар с заданной внешностью — большими глазами, выразительной мимикой и подчеркнутыми формами. Общение с подписчиками и клиентами при этом ведет не человек, а автоматизированный чат-бот на базе нейросетей. Он же отвечает на сообщения, поддерживает флирт и стимулирует донаты. Реальный владелец аккаунта в процесс вовлечен минимально.

На фоне спроса появились и отдельные платные услуги: в Сети продают инструкции по созданию ИИ-моделей, стратегии их продвижения и обучающие курсы по тому, как выстраивать переписку с клиентами от имени виртуальной "онлифанщицы". Стоимость таких консультаций и гайдов достигает нескольких десятков тысяч рублей, однако, по словам участников рынка, эти вложения быстро окупаются.

По данным Shot, один успешный аккаунт может приносить в среднем около миллиона рублей в месяц и даже больше. Подписчики переводят деньги за откровенные фото и видео, зачастую не догадываясь, что перед ними не реальный человек, а цифровой образ, за которым вполне может стоять мужчина. В результате ИИ-модели постепенно вытесняют живых девушек с рынка онлайн-контента, а сам вебкам переживает очередную технологическую трансформацию.