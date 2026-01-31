Синоптики дали прогноз на первую декаду февраля

Температура превысит климатическую норму

31 января 2026, 20:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Согласно информации, предоставленной администрацией Барнаула со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в начале февраля в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода. Отмечается, что средние показатели температуры воздуха превысят привычные для этого времени года.

Средняя десятидневная температура будет колебаться в пределах от -8 до -15 градусов, что превышает средние многолетние значения на 2–5 градусов. Для февраля нормальными считаются значения от -13 до -17 градусов.

Помимо этого, сообщается о прогнозируемом диапазоне ночных температур в начале февраля от -14 до -19 градусов, с вероятностью локальных понижений до -24 градусов. В середине первой декады ночные температуры ожидаются в пределах -5…-10 градусов.

В дневное время в течение первой декады февраля прогнозируется температура воздуха от -9 до -14 градусов, в отдельных районах возможен подъем до -3…-8 градусов. В некоторых районах не исключено кратковременное похолодание до -15…-20 градусов. В середине декады возможны небольшие оттепели, а к концу периода ожидаются снегопады различной интенсивности.