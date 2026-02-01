Россиян предупредили о СМС-мошенничестве с возвратом денег за отопление

На практике ссылка ведет на фишинговый сайт

01 февраля 2026, 15:08, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Мошенники начали распространять новую схему обмана, связанную с якобы возвратом денег за отопление. Об этом предупреждают эксперты Народного фронта, информацию также приводит РИА Новости.

Жителям массово приходят СМС, замаскированные под сообщения от управляющих компаний, ЕИРЦ или служб ЖКХ. В тексте говорится о "переплате за отопление" — чаще всего упоминается сумма в несколько тысяч рублей — и предлагается подтвердить данные по ссылке для зачисления средств.

На практике ссылка ведет на фишинговый сайт. Там у получателей пытаются выманить реквизиты банковских карт либо данные для входа на "Госуслуги", что позволяет злоумышленникам получить доступ к личным финансам и учетным записям.

В Народном фронте отмечают, что пик подобных рассылок ожидается в феврале, когда люди получают платежки за январь и могут поверить в перерасчет. Эксперты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что возвраты и перерасчеты за коммунальные услуги не оформляются через СМС с просьбой ввести персональные данные.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества на платформах онлайн‑знакомств. Злоумышленники, действуя от лица женщин, выманивают у мужчин деньги под предлогом лечения больного ребенка, а затем крадут сбережения со счетов, используя коды из СМС.