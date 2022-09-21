Цены на алтайскую гречку внезапно рухнули наполовину

На 22 тысячи рублей упали оптовые цены за тонну гречневой крупы в России. Если 9 сентября за неё давали 70 500 рублей, то 16 сентября она оценивалась уже в 48 540 рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг компании «ПроЗерно».

При этом закупочные цены на Алтае снизились вполовину. Кстати, ещё в августе 2022-го средняя оптовая цена тонны гречки была 76 188 рублей с учётом НДС.

По данным аналитиков рынка, такое серьёзное падение цен произошло с прогнозами на хороший урожай гречихи. Это в первую очередь касается Алтайского края, где производится основной объём культуры. Также прогнозируется высокий урожай гречихи в Орловской области и Башкирии.

Прогноз урожая культуры в этом году от специалистов «ПроЗерно» — 1,083 млн тонн, тогда как в 2021-м в стране собрали только 915 тыс. тонн.

«На рынок начал поступать новый урожай, и цены на гречиху устремляются вниз. Сейчас в Алтайском крае они находятся на уровне в среднем 22 тыс. рублей за тонну (с НДС), хотя ещё в конце августа были 44 тыс. рублей. И вообще крупозаводы уже выставляют закупочную цену на гречиху на уровне 20 тыс. рублей за тонну», — сообщили в «ПроЗерно» о закупочных ценах на гречку нового урожая.

На западе страны закупочные цены на гречиху чуть выше — 25 тыс. рубле за тонну. И, соответственно, оптовые цены в европейской части России выше — сейчас они 48 тыс. рублей за тонну (а неделей ранее были 71,5). Тогда как на юге Западной Сибири гречиху оптом покупают по 43 тыс. рублей (63 тыс. за неделю до этого).

По прогнозу компании «ПроЗерно», тенденция цен идёт на снижение: «Хороший урожай, снижение цен на сырьё — и гречезаводы понижают цены на ядрицу. И цены ещё могут понизиться».

Справка

На 19 сентября в России уже собрано 445,8 тыс. тонн гречихи, тогда как годом ранее на эту же дату убрали только 119,1 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз. Урожайность в 2022 году составила 12,8 ц/га против 7,2 ц/га соответственно. Посевы обмолочены с 349,2 тысячи га, что составляет 31% от засеянного.

Напомним, в августе сильно упали цены на алтайскую пшеницу.