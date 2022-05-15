Эксперт предупредил россиян об опасности загрузки непроверенных приложений на телефон

Менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая предупредила россиян об опасности установки непроверенных приложений на смартфоны. Ее слова передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, в условиях блокировки официального ПО, в интернете может появляться множество программ-клонов, которые могут навредить смартфонам.

Некоторые программы рассчитаны на то, чтобы использовать устройства для майнинга криптовалюты. Они «пожирают» большую часть ресурсов устройства, что приводит к быстрой разрядке смартфонов и их износу.

Особенно опасны приложения, при помощи которых злоумышленники могут похитить личные данные владельца смартфона.

Специалист призвала скачивать ПО только с проверенных ресурсов, чтобы не стать жертвой мошенников.