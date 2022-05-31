Эксперт рассказала, как выбрать успешную франшизу на рынке фастфуда

Начинающие предприниматели, выходя на рынок фастфуда, задаются вопросом: что лучше — купить франшизу или открыть собственное заведение? На самом деле, плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Как выбрать успешную франшизу ресторана быстрого питания, amic.ru рассказала эксперт в сфере HoReCa, сооснователь сети ресторанов быстрого питания «Гриль №1», автор книги «Фастфуд на миллион» Анастасия Сергеева.

Анастасия Сергеева, сооснователь сети ресторанов быстрого питания «Гриль №1», автор книги «Фастфуд на миллион»

При покупке франшизы вы платите за бренд. За брендом стоит чёткая концепция, то есть покупая франчайзинговый проект фастфуда, уже ясно — что, кому, где, когда и за какую цену можно реализовать. В одном ряду с концепцией стоит отлаженная и проверенная временем финансовая модель. Партнёр может чётко ответить на вопросы: какова себестоимость продукта? Сколько составят инвестиционные затраты? Какова прибыль проекта? Каков срок окупаемости?

«Большая часть бизнес-процессов будет отлажена и настроена. Франчайзер будет осуществлять постоянную поддержку и контроль за ведением бизнеса. Как правило, федеральные сети предоставляют разработанный сайт, настроенное программное обеспечение, мобильное приложение, рецептуры всех блюд, готовый брендбук и все маркетинговые макеты», — пояснила Анастасия Сергеева.

Но в связи с тем, что рынок франшиз очень динамично развивается, можно столкнуться с определёнными проблемами. Франчайзинг — это продажа проверенной модели бизнеса. Но некоторые проекты запускают свой франчайзинг, не отработав и года, не отследив сезонность и не просчитав конечную окупаемость даже одного объекта. Успешно работающие собственные торговые точки во франчайзинговом проекте — один из гарантов успеха.

«Многие франчайзинговые проекты очень слабо адаптированы в других городах, недостаточно исследован рынок конкурентов и целевая аудитория, неправильно подобрана локация, не проведена работа с поставщиками. В связи с этим всё идёт не по плану, и финансовая модель даёт сбой. В этом случае следует рационально оценивать опыт запуска успешных проектов в аналогичных с вашим городом (по численности, инфраструктуре, менталитету, средней заработной плате)», — добавила эксперт.

Также стоит обращать внимание и на поддержку партнёров. Есть франчайзинговые проекты, которые зарабатывают только на паушальном взносе и на большом объёме запущенных проектов за короткий срок. Как правило, штат территориальных управляющих не укомплектован, и поддержка партнёров не ведётся. Поэтому обязательно нужно собирать обратную связь от действующих франчайзи.

Как подытожила Анастасия Сергеева, франчайзинговая модель ведения бизнеса имеет массу преимуществ, но в связи с неустоявшейся практикой ведения подобного вида бизнеса в России многие предприниматели могут столкнуться с рядом проблем. И поэтому в первую очередь необходимо обращать внимание на возраст собственной сети франчайзера, запуск проектов в других городах и реальную обратную связь от партнёров.

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