Эксперты ЦБ РФ дали совет при хранении сбережений в долларах и евро

Американский доллар уже нельзя назвать надежным активом для личных сбережений россиян из-за введения против России беспрецедентных по жёсткости санкций. Об этом заявил Банк России в своём образовательном телеграм-канале «Финансовая культура».

Эксперты регулятора отметили, что если по какой-то причине человек хочет держать часть средств в иностранной валюте, то ему стоит задуматься об открытии счёта за рубежом. Это поможет избежать проблем при возможном расширении санкций против российских банков.

Если говорить об инвестициях на российском рынке, то, по мнению экспертов ЦБ, стоит придерживаться финансовых инструментов, которые не могут попасть под рестрикции недружественных стран и быть заморожены.