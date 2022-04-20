Горький мёд. Почему алтайским пчеловодам приходится судиться за свой продукт

Семь лет назад в Алтайском крае появился официальный «нейминговый» бренд — НМПТ (наименование места происхождения товара) «Алтайский мёд». Его создавали, чтобы оградить рынок от фейковой продукции и нечестных дельцов, прикрывающихся имиджем алтайских пчёл. Однако благое, казалось бы, дело превратилось в орудие против конкурентов. И сейчас официальный «нейминговый» бренд используют как инструмент воздействия даже на алтайские компании.

Арбитражный суд региона рассматривает несколько исков одной частной компании к конкурентам. И все они — по поводу алтайского мёда. В чём суть претензий и как всё это вредит порядочному «сладкому» бизнесу, читайте в нашем материале.

Проблема в неправильных пчёлах?

В краевом арбитраже как минимум два иска от компании «Алтайский пчелоцентр». Один — к ООО «Дары Алтая», второй — к ООО «Алтайская компания «Медовый край». Обе — довольно крупные производители мёда.

Суть требований одна и та же: «обязать ответчиков в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактный товар, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено наименование места происхождения товара „Алтайский мёд“ или иные обозначения, сходные с ним до степени смешения».

Дело в том, что истец имеет право на использование этого НМПТ, а оба ответчика — нет. Хотя они уверяют: товар, который они продавали с такой пометкой, был добыт и расфасован исключительно в Алтайском крае. Просто они ещё не успели получить НМПТ.

«Мёд, который мы производим, по своим свойствам соответствует бренду „Алтайский мёд“, и это подтверждается заключением Министерства сельского хозяйства РФ (от 22.11.2021 №ОЛ-21-26/21443)», — сообщил amic.ru глава компании «Дары Алтая» Иван Осипов.

Глава «Медового края» Вадим Горшенин утверждает, что и их мёд тоже по-настоящему алтайский. Кстати, власти Алтайского края назвали эту компанию одним из лидеров по экспорту мёда по итогам 2020 года.

Что такое НМПТ и при чём тут мёд?

Наименование места происхождения товара — это обозначение, применяемое к товару, который производится в определённом месте и ассоциируется с ним в силу своей уникальности. Это понятие закреплено в законодательстве.

В Алтайском крае производят мёд, который имеет уникальные свойства. Главным образом за счёт характерных природных условий региона и растений, которые тут растут.

Слава о свойствах этого продукта разошлась по всему миру. И появились недобросовестные дельцы, которые стали продавать фальсификат под видом алтайского мёда. Тогда и вспомнили об НМПТ — чтобы защитить настоящий мёд.

18 июня 2015 года Роспатент зарегистрировал наименование места происхождения товара (НМПТ) «Алтайский мёд». Исключительное право на использование бренда получил кооператив «Алтай — медовый край», который и инициировал этот процесс.

В июле 2015 года Алтайпищепром разъяснил, что получить исключительное право может «любое лицо, которое в границах того же географического объекта производит товар».

«Кооператив, зарегистрировав такое право, на законных основаниях может потребовать от продавцов сомнительного „алтайского“ мёда документы, удостоверяющие его место происхождения. Если подтвердить происхождение не удастся, то кооператив имеет право обратиться в суд и привлечь к ответственности недобросовестного продавца», — сказали тогда власти.

По данным управления, на октябрь 2020 года правообладателями НМПТ были: кооператив «Алтай — медовый край», компании «Алтайский пчелоцентр», «Меда Алтая», ИП Ширяев А.В. и ИП Ревякин А.В. Сейчас, по словам директора «Медового края» Вадима Горшенина, НМПТ имеют всего около десятка компаний.

Горшенин отмечает, что ещё в 2015 году о нужности НМПТ много спорили: мол, это не поможет, а только ухудшит положение местных. И сейчас оказалось, что это действительно так: оформление документов — слишком длительный период.

Так, например, «Дары Алтая» подали заявку в Роспатент ещё в ноябре 2021-го, а рассматривать её будут в течение года. Хотя необходимое заключение Минсельхоза РФ — о том, что их мёд соответствует всем параметрам, — они получили. А вот «Медовый край» даже так пока не продвинулся: им уже несколько раз отказывали в приёме документов, как утверждает Горшенин — по формальным основаниям.

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Пустить по миру?

Ни Горшенин, ни Осипов не отрицают, что использовали НМПТ, но уверены, что истинная причина обращения в суд не в этом. Согласно данным из открытых источников, товарооборот и «Даров Алтая», и «Медового края» в десятки раз превышает товарооборот «Алтайского пчелоцентра». Иван Осипов уверен, что «Алтайский пчелоцентр» просто пытается устранить конкурентов или как минимум серьёзно им навредить.

«В первую очередь — это уничтожить товар. Нам придётся отозвать и буквально выбросить мёд, который ещё не успели продать. Это колоссальные убытки. Кроме того, мы можем получить штраф. И так как компания — юридическое лицо, то могут обязать заплатить за это нарушение миллионы рублей», — поясняет директор «Даров Алтая» Иван Осипов.

Вадим Горшенин, директор «Медового края» также опасается, что может создаться прецедент, который откроет дорогу другим подобным искам. Если суд сейчас встанет на сторону истца, то желание возместить свои якобы убытки могут выразить и другие правообладатели на НМПТ.

«И каждая из этих компаний будет вправе обратиться к нам за компенсацией потенциального ущерба, который мы якобы нанесли им, торгуя натуральным алтайским мёдом, но не имея бумажного разрешения называться алтайским. Это уже смахивает на зачистку конкурентов», — рассказал Вадим Горшенин.

Кроме того, истец требует от ответчиков раскрыть коммерческую тайну, в том числе — данные системы «Меркурий», которыми, как опасаются собеседники amic.ru, с удовольствием воспользуются конкуренты.

«Ведь там отражены все наши поставщики, покупатели и контрагенты, все объёмы. Это огромная база, которую мы формировали годами упорной работы. Такие вещи вообще-то стоят денег. А мы вот так просто должны будем ею поделиться с конкурентами. И докажи потом, что они не используют её для личных целей: не переманят клиентов и партнёров», — поясняет Горшенин.

Они убеждены, что всё это в совокупности со временем приведёт к краху компании, проигравшей в «медовой междоусобице».

Проиграть сражение, чтобы не проиграть войну?

«Алтайский пчелоцентр» подавал ещё как минимум один иск с требованием «изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактный товар, этикетки, упаковки товаров». Его получил индивидуальный предприниматель А.Ю. Рашевский.

Судя по всему, стороны пришли к мировому соглашению на условиях истца. По данным суда, ИП Рашевский согласился, что с июля 2018-го по январь 2022 года он реализовал продукцию, которую истец считает контрафактной и нарушающей исключительное право «Пчелоцентра» на НМПТ на сумму не более 250 тысяч рублей. Оставшуюся продукцию (на какую сумму, не указано) он обязался уничтожить. Впрочем, исполнено ли соглашение, на сайте суда не отражено.

Но «Алтайский пчелоцентр» может получить заветные данные из «Меркурия», которые предприниматель теперь обязан «по первому требованию и в течение трёх дней предоставить «Алтайскому пчелоцентру». Конечно, при этом прописана обязанность истца использовать эту информацию «только для целей защиты своего исключительного права на НМПТ», а не для коммерческих.

Руководители «Медового края» и «Даров Алтая» не намерены сдаваться под напором судебного преследования. Впрочем, как говорят, они пытались заключить мировое соглашение на взаимовыгодных для сторон условиях, но не вышло. При этом «Алтайский пчелоцентр» уверяет, что компании всё ещё находятся на стадии переговоров.

В начале апреля Иван Осипов написал обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой защитить добросовестных производителей алтайского мёда.

«Регистрация алтайскими предприятиями права на использование НМПТ „Алтайский мёд“ должна быть направлена на защиту потребителей от контрафактной пчелопродукции, произведённой в других регионах и не соответствующей по своим свойствам бренду, а не на устранение конкурентов», — сказано в документе.

Осипов настаивает: такая практика губительна для алтайских производителей мёда. Вадим Горшенин также готов обратиться к губернатору.

Мёд с «душком»

В 2015 году против введения НМПТ возражали многие. Среди них глава алтайского Союза пчеловодов и переработчиков Сергей Тастан. Он усомнился и в получателе такого права, и в принципе установления географической принадлежности мёда. Сейчас определяют по химическому составу. Тастан же считал, что делать это надо по ботаническому принципу. Подробнее об этом читайте здесь.

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Но были и сторонники. В их числе и глава «Медового края» Вадим Горшенин. Говорит, что хотел, как лучше.

«Я сам же предлагал ввести „Алтайский мёд“, в те годы на рынке было огромное количество фальсификата, мы не знали, как с ним бороться. Да только неалтайский мёд под алтайским названием остался, а НМПТ наши же компании используют против нас. Это натуральное вымогательство», — заявляет он.

Иван Осипов тоже напоминает, что тогда алтайских производителей заверили: против них использовать НМПТ никто не будет, это оружие только для других регионов, которые «присасываются» к алтайскому бренду.

И действительно, вот что писал по этому поводу алтайский пищепром:

«Регистрация исключительного права на наименование места происхождения товара „Алтайский мёд“ кооперативом не препятствует алтайским пчеловодам производить и реализовывать мёд, не требует дополнительных исследований мёда и затрат на них, а только способствует защите качества и доброго имени брендового регионального продукта, очистке отечественного рынка от контрафактной продукции и фальсификата».

Но в итоге оказалось, что НМПТ принесло чуть ли не больше вреда, чем пользы. Производители подают друг на друга в суды. А торговые сети отказываются от любого «алтайского мёда», ведь работать с его поставщиками стало сложнее (в крае были примеры, когда по иску одного частника к другому с полок пришлось изымать товар), чем с компаниями из других регионов. Кстати, те быстро придумали манёвр: стали писать на баночках не «алтайский», а «горно-алтайский» мёд (хотя в республике тоже есть НМПТ, но звучит оно «Мёд Горного Алтая»).

P.S.

Следующее заседание по «Дарам Алтая» состоится 26 апреля, по «Медовому краю» — 27 апреля. И руководители обеих компаний очень надеются, что их проблемой, наконец, заинтересуются представители власти. Понятно, что чиновники не могут и не станут влиять на решение суда. Но хотя бы разобраться в вопросе и высказать свою позицию они обязаны, считают собеседники. Тем более при сегодняшней экономической ситуации.

«Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции», — сказал 16 марта президент России Владимир Путин. И до новых санкций и после он неоднократно призывал поддерживать местных производителей.

Обновлено: компания «Алтайский пчелоцентр» предоставила свой комментарий по данному материалу, подробнее по ссылке.