«Киприно» отказалось покупать маслосырзавод в Новоалтайске

Представители компании «Киприно» обсуждали возможность приобретения завода в Новоалтайске, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает Altapress со ссылкой на исполнительного директора Новоалтайского маслосырзавода Ивана Газукина.

Ранее обсуждалось то, что на время оформления сделки предприятие будет работать на молоке «Киприно» и выполнять заказы этой компании. Также обсуждались работы по улучшению предприятия, которые обошлись бы новому владельцу в сумму от 50 до 70 млн рублей.

Отмечается, что завод в Новоалтайске обошёлся частным инвесторам в 200 млн рублей. Авторы проекта говорили о том, что они будут готовить продукты из молока, закупаемого в Алтайском крае и Республике Алтай.