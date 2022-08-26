Новосибирский грузоперевозчик начнет добывать золото на Алтае
За пользование недрами, которые содержат золото из россыпных месторождений, организация предложила 9,6 млн рублей при стартовой цене 6,4 млн рублей
Новосибирский грузоперевозчик займётся добычей золота на Алтае. Как сообщает «Интерфакс», компания «Ресурс» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке «Река Малый Каурчак» в Турочакском районе Республики Алтай.
За пользование недрами, которые содержат золото из россыпных месторождений, организация предложила 9,6 млн рублей при стартовой цене 6,4 млн рублей. Площадь участка составляет 13,05 квадратного километра, а срок действия лицензии — 15 лет.
Отметим, что в аукционе также участвовали две компании из Кемеровской области и одна из Красноярского края.