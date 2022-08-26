Новосибирский грузоперевозчик начнет добывать золото на Алтае

Новосибирский грузоперевозчик займётся добычей золота на Алтае. Как сообщает «Интерфакс», компания «Ресурс» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке «Река Малый Каурчак» в Турочакском районе Республики Алтай.

За пользование недрами, которые содержат золото из россыпных месторождений, организация предложила 9,6 млн рублей при стартовой цене 6,4 млн рублей. Площадь участка составляет 13,05 квадратного километра, а срок действия лицензии — 15 лет.

Отметим, что в аукционе также участвовали две компании из Кемеровской области и одна из Красноярского края.