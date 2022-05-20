Нужны деньги: как повысить шансы на получение онлайн-займа

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни брал деньги взаймы. А некоторые пользуются такой возможностью регулярно. В последние годы потенциальные заемщики предпочитают обращаться в МФО, поскольку получить деньги здесь просто и быстро. Так, получить займ на карту сбербанк можно, потратив не более часа. А Как повысить шансы на одобрение кредита, расскажем ниже.

Основные требования к заемщику

Чтобы получить кредит, необходимо соблюсти несколько требований:

1. Предоставить в МФО необходимые документы. Обычно просят сканы или фото паспорта, ИНН, СНИЛС.

2. Иметь действующую карту банка-резидента. Поскольку мы разбираем займ на карту «Сбербанка», то должен присутствовать пластик именно этого кредитного учреждения.

3. Соответствовать общим требованиям: российское гражданство, возраст старше двадцати лет.

Существенно повышает шансы на одобрение хорошая кредитная история. Если в прошлом были серьезные просрочки, судебные разбирательства или прочее, кредитная организация может воспринять это негативно и отказать в выдаче заемных средств.

Подать заявку на получение денег на карту можно в онлайн-режиме или посетив офис МФО лично. Рассматривают заявки быстро, обычно не дольше пары часов.

На что обратить внимание при оформлении займа

Во-первых, важно изучить размер процентной ставки и срок. Обычно микрокредит выдается на короткий период, в течение которого действует минимальная ставка, дальше возможно продление, но проценты уже более высокие. Именно поэтому, выгодно возвращать займ вовремя.

Во-вторых, можно узнать, какие условия действуют при втором и последующем обращении в МФО. Обычно добросовестным и постоянным заемщикам предоставляют дополнительные льготы.

В-третьих, важно уточнить, какую максимальную сумму можно получить. Где-то она ограничена несколькими десятками тысяч рублей, но иногда может доходить до миллиона и более.

Также рекомендуется изучить возможность получения займа на особых условиях. Иногда они действуют для студентов, пенсионеров и некоторых других категорий.

Если у вас нет опыта в оформлении подобных займов, вы всегда можете воспользоваться удобным онлайн-калькулятором. Он поможет произвести предварительный расчет всего по нескольким заданным параметрам.

Погашать заем можно несколькими удобными свойствами. Благодаря этому, клиенты могут выплачивать кредит, находясь в любой точке земного шара.

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