Офисная бумага в Алтайском крае почти закончилась, а её цена взлетела вдвое

За последние недели поставщики офисной бумаги в Барнауле подняли цену на пачку листов A4 с 255 до 450 рублей. При этом компании рассматривают и дальнейшее повышение стоимости, поскольку на складах нет новых поступлений, сообщает «Толк».

По информации двух компаний-поставщиков, сейчас они продают немногочисленные запасы, оставшиеся на складах. Компании ограничивают количество, чтобы бумагу не раскупили в короткий срок: продают только по две-три коробки или требуют вместе с бумагой покупать другую канцелярскую продукцию на определённую сумму.

В розничных торговых точках бумагу ещё можно найти, однако там цена выросла с 300 до 500 рублей.

Причиной исчезновения бумаги стали перебои в работе производителей из-за санкций. Так, 3 марта, по данным 47news.ru, встала линия для изготовления бумаги под брендами Ballet и SvetoCopy в Ленинградской области. Производителю не хватило заграничных химических ингредиентов для отбеливания массы.