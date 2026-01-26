НОВОСТИОбщество

Барнаульцы пожаловались на регулярные нарушения правил парковки на улице Малахова

Горожане недоумевают, почему на происходящее не реагируют сотрудники Госавтоинспекции

26 января 2026, 09:45, ИА Амител

Парковка на улице Малахова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на регулярные нарушения правил парковки у дома № 101 на улице Малахова. По словам горожан, каждую зиму автомобили заезжают на тротуар и оставляют машины на газоне со стороны улицы Малахова, несмотря на запреты.

Обращение с возмущением опубликовал читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

«Малахова, 101, в Барнауле со стороны улицы Малахова, каждую зиму одно и то же, автомобили ездят по тротуару и паркуются на газоне, почему ГАИ этого в упор не видит? Куда смотрит администрация города и района?» – написал горожанин.

По словам местных жителей, ситуация повторяется из года в год именно в зимний период, когда проезжая часть сужается из-за снега, а водители используют пешеходные зоны и зеленые насаждения в качестве стихийной парковки. Горожане недоумевают, почему на происходящее не реагируют сотрудники Госавтоинспекции и городские службы, отвечающие за контроль и благоустройство.

Ранее в Республике Алтай автомобиль заблокировали мусорными контейнерами за неправильную парковку.

Avatar Picture
Гость

09:57:44 26-01-2026

Может потому, что чистить от снега нужно проезды и тротуары! А так, на фото не видно ни тротуара, ни газона. Так что жалоба в никуда.

Avatar Picture
Гость

10:39:17 26-01-2026

Гость (09:57:44 26-01-2026) Может потому, что чистить от снега нужно проезды и тротуары!... По С-Западной 8 очень сильно видно, что тротуар, но 2 машины (явно непростых людей) каждый день там паркуются. ГИБДД проезжает мимо и никак не реагирует. Водители этих авто посылают недовольных пешеходов.

Avatar Picture
Гость

10:12:35 26-01-2026

Есть такой принцип на практике: где колея, там и дорога. Для ГИБДД под снегом не видны ни сплошная линия, ни зелёная трава.
Пешеходов не давят, значит норм до весны, главное чтобы после начала таяния не продолжили грязь месить

Avatar Picture
Гость

11:10:59 26-01-2026

Да везде так. Власти самоустранились от поддержания порядка вот и результат. За счет нарушителей можно значительно пополнить бюджет города.

Avatar Picture
Гость

11:14:26 26-01-2026

в зимний период, когда проезжая часть сужается из-за снега - ответ очевиден, не рассчитано архитекторами прилегающие территории для очистки снега зимой! (в т.ч. кол-во мест для парковок авто).

Avatar Picture
Гость

11:17:11 26-01-2026

На аллее Шукшина: мало что машины в два ряда паркуются, так и киоски ставят на неё.
Скоро от аллеи только памятник и останется...

Avatar Picture
Гость

21:41:48 29-01-2026

Гость (11:17:11 26-01-2026) На аллее Шукшина: мало что машины в два ряда паркуются, так ... Это где?

Avatar Picture
Гость

11:20:08 26-01-2026

Всё законно, разметки и прочих разграничений не видно под снегом. Если хотите порядка, очищайте от снега соответствующие элементы дорожной организации.

Avatar Picture
Гость

21:42:51 29-01-2026

Гость (11:20:08 26-01-2026) Всё законно, разметки и прочих разграничений не видно под сн... Проще автобыдло убрать

Avatar Picture
Гость

11:34:11 26-01-2026

жалуйтесь в спортлото.
ДПС даже на своей улице на 10-западной не видят беспорядок.

Avatar Picture
Гость

12:48:45 26-01-2026

ГИБДД вызывайте и пишите жалобы.

Avatar Picture
Гость

18:01:16 26-01-2026

Гость (12:48:45 26-01-2026) ГИБДД вызывайте и пишите жалобы.... Берите лопаты и оформляйте тротуар, снег бросайте на зелёный газон и бордюр столько чтобы не каждый авто мог заехать

Avatar Picture
Гость

13:48:41 26-01-2026

Во дворах домов 50летСССР 22 и 24 местные жители по быдлячему соорудили парковки для своих машин, со столбиками, цепями и тросиками в лучших традициях девяностых. Но Администрация Индустриального района старательно закрывает глаза на этот беспредел. Куда жаловаться? Может стоит заменить Администрацию для начала?

Avatar Picture
Гость

15:42:21 26-01-2026

Гость (13:48:41 26-01-2026) Во дворах домов 50летСССР 22 и 24 местные жители по быдлячем... Да по всему городу так к сожалению, столбики и цепи и никто никого не наказывает. Машины на Приречной и Гоголя стоят промо под запрещающим знаком. стоят уже на протяжении многих лет и всем пофигу. На Приречной раз приезжал эвакуатор и ГИБДД, побегали и так ни одной машины не увезли почему-то. На Гоголя от Горького до Ленина плотно забивают машинами правый ряд, в итоге по улице встречные машины разъехаться не могут даже летом и тоже всем пофигу, хотя знаки запрещающие стоят. Т.е. знаки теперь никому не указ ?

Avatar Picture
Гость

21:45:43 29-01-2026

Гость (15:42:21 26-01-2026) Да по всему городу так к сожалению, столбики и цепи и никто ... Гайцы вымерли как явление,большую часть правил не администрируют даже. Только на 8 марта цветы вручать и могут. В городе хаос полный. Малолетки на питбайках,перделки без катализатора,парковки под запрещающим,на тротуарах,на пешеходниках,в остановочных карманах... Полный игнор

Avatar Picture
Гость

18:03:24 26-01-2026

Гость (13:48:41 26-01-2026) Во дворах домов 50летСССР 22 и 24 местные жители по быдлячем... Если организовано ТСЖ и порядок пользования оформлен протоколами решений собрания жильцов, то всё законно. А вы зачем на ту парковку рот разеваете? Не захотели платить взнос, или вообще из другого дома? ТСЖ может вообще и шлагбаум, и забор поставить своим решением.

Avatar Picture
Гость

21:53:27 29-01-2026

Гость (18:03:24 26-01-2026) Если организовано ТСЖ и порядок пользования оформлен протоко... Как правило ничего там не оформлено. Во множестве случаев оно и не может быть оформлено.П оскольку земля даже не принадлежит мкд. Улица Глушкова тому пример. Там условный дядя Вася строительный мусор на газон под окнами вывалил,цепочку натянул и почесывая пузо пошел в пивняк за топливом на вечер. Оно почему-то решило что это теперь место для перделки. С вырезанным катализатором и собранной из запчастей с али,без осаго) Мэрия вместо того чтобы побрить подобных персонажей только множит всё это самоуправство своим бездействием

