Барнаульцы пожаловались на регулярные нарушения правил парковки на улице Малахова
Горожане недоумевают, почему на происходящее не реагируют сотрудники Госавтоинспекции
26 января 2026, 09:45, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на регулярные нарушения правил парковки у дома № 101 на улице Малахова. По словам горожан, каждую зиму автомобили заезжают на тротуар и оставляют машины на газоне со стороны улицы Малахова, несмотря на запреты.
Обращение с возмущением опубликовал читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".
«Малахова, 101, в Барнауле со стороны улицы Малахова, каждую зиму одно и то же, автомобили ездят по тротуару и паркуются на газоне, почему ГАИ этого в упор не видит? Куда смотрит администрация города и района?» – написал горожанин.
По словам местных жителей, ситуация повторяется из года в год именно в зимний период, когда проезжая часть сужается из-за снега, а водители используют пешеходные зоны и зеленые насаждения в качестве стихийной парковки. Горожане недоумевают, почему на происходящее не реагируют сотрудники Госавтоинспекции и городские службы, отвечающие за контроль и благоустройство.
09:57:44 26-01-2026
Может потому, что чистить от снега нужно проезды и тротуары! А так, на фото не видно ни тротуара, ни газона. Так что жалоба в никуда.
10:39:17 26-01-2026
Гость (09:57:44 26-01-2026) Может потому, что чистить от снега нужно проезды и тротуары!... По С-Западной 8 очень сильно видно, что тротуар, но 2 машины (явно непростых людей) каждый день там паркуются. ГИБДД проезжает мимо и никак не реагирует. Водители этих авто посылают недовольных пешеходов.
10:12:35 26-01-2026
Есть такой принцип на практике: где колея, там и дорога. Для ГИБДД под снегом не видны ни сплошная линия, ни зелёная трава.
Пешеходов не давят, значит норм до весны, главное чтобы после начала таяния не продолжили грязь месить
11:10:59 26-01-2026
Да везде так. Власти самоустранились от поддержания порядка вот и результат. За счет нарушителей можно значительно пополнить бюджет города.
11:14:26 26-01-2026
в зимний период, когда проезжая часть сужается из-за снега - ответ очевиден, не рассчитано архитекторами прилегающие территории для очистки снега зимой! (в т.ч. кол-во мест для парковок авто).
11:17:11 26-01-2026
На аллее Шукшина: мало что машины в два ряда паркуются, так и киоски ставят на неё.
Скоро от аллеи только памятник и останется...
21:41:48 29-01-2026
Гость (11:17:11 26-01-2026) На аллее Шукшина: мало что машины в два ряда паркуются, так ... Это где?
11:20:08 26-01-2026
Всё законно, разметки и прочих разграничений не видно под снегом. Если хотите порядка, очищайте от снега соответствующие элементы дорожной организации.
21:42:51 29-01-2026
Гость (11:20:08 26-01-2026) Всё законно, разметки и прочих разграничений не видно под сн... Проще автобыдло убрать
11:34:11 26-01-2026
жалуйтесь в спортлото.
ДПС даже на своей улице на 10-западной не видят беспорядок.
12:48:45 26-01-2026
ГИБДД вызывайте и пишите жалобы.
18:01:16 26-01-2026
Гость (12:48:45 26-01-2026) ГИБДД вызывайте и пишите жалобы.... Берите лопаты и оформляйте тротуар, снег бросайте на зелёный газон и бордюр столько чтобы не каждый авто мог заехать
13:48:41 26-01-2026
Во дворах домов 50летСССР 22 и 24 местные жители по быдлячему соорудили парковки для своих машин, со столбиками, цепями и тросиками в лучших традициях девяностых. Но Администрация Индустриального района старательно закрывает глаза на этот беспредел. Куда жаловаться? Может стоит заменить Администрацию для начала?
15:42:21 26-01-2026
Гость (13:48:41 26-01-2026) Во дворах домов 50летСССР 22 и 24 местные жители по быдлячем... Да по всему городу так к сожалению, столбики и цепи и никто никого не наказывает. Машины на Приречной и Гоголя стоят промо под запрещающим знаком. стоят уже на протяжении многих лет и всем пофигу. На Приречной раз приезжал эвакуатор и ГИБДД, побегали и так ни одной машины не увезли почему-то. На Гоголя от Горького до Ленина плотно забивают машинами правый ряд, в итоге по улице встречные машины разъехаться не могут даже летом и тоже всем пофигу, хотя знаки запрещающие стоят. Т.е. знаки теперь никому не указ ?
21:45:43 29-01-2026
Гость (15:42:21 26-01-2026) Да по всему городу так к сожалению, столбики и цепи и никто ... Гайцы вымерли как явление,большую часть правил не администрируют даже. Только на 8 марта цветы вручать и могут. В городе хаос полный. Малолетки на питбайках,перделки без катализатора,парковки под запрещающим,на тротуарах,на пешеходниках,в остановочных карманах... Полный игнор
18:03:24 26-01-2026
Гость (13:48:41 26-01-2026) Во дворах домов 50летСССР 22 и 24 местные жители по быдлячем... Если организовано ТСЖ и порядок пользования оформлен протоколами решений собрания жильцов, то всё законно. А вы зачем на ту парковку рот разеваете? Не захотели платить взнос, или вообще из другого дома? ТСЖ может вообще и шлагбаум, и забор поставить своим решением.
21:53:27 29-01-2026
Гость (18:03:24 26-01-2026) Если организовано ТСЖ и порядок пользования оформлен протоко... Как правило ничего там не оформлено. Во множестве случаев оно и не может быть оформлено.П оскольку земля даже не принадлежит мкд. Улица Глушкова тому пример. Там условный дядя Вася строительный мусор на газон под окнами вывалил,цепочку натянул и почесывая пузо пошел в пивняк за топливом на вечер. Оно почему-то решило что это теперь место для перделки. С вырезанным катализатором и собранной из запчастей с али,без осаго) Мэрия вместо того чтобы побрить подобных персонажей только множит всё это самоуправство своим бездействием