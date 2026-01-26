Барнаульцы пожаловались на регулярные нарушения правил парковки на улице Малахова

Горожане недоумевают, почему на происходящее не реагируют сотрудники Госавтоинспекции

26 января 2026, 09:45, ИА Амител

Парковка на улице Малахова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на регулярные нарушения правил парковки у дома № 101 на улице Малахова. По словам горожан, каждую зиму автомобили заезжают на тротуар и оставляют машины на газоне со стороны улицы Малахова, несмотря на запреты.

Обращение с возмущением опубликовал читатель Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

«Малахова, 101, в Барнауле со стороны улицы Малахова, каждую зиму одно и то же, автомобили ездят по тротуару и паркуются на газоне, почему ГАИ этого в упор не видит? Куда смотрит администрация города и района?» – написал горожанин.

По словам местных жителей, ситуация повторяется из года в год именно в зимний период, когда проезжая часть сужается из-за снега, а водители используют пешеходные зоны и зеленые насаждения в качестве стихийной парковки. Горожане недоумевают, почему на происходящее не реагируют сотрудники Госавтоинспекции и городские службы, отвечающие за контроль и благоустройство.

