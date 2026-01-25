Режим ЧС ввели в Мурманской области, где нет электричества третий день
Погода не позволяет устранить аварию
25 января 2026, 21:30, ИА Амител
В Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за продолжительной масштабной аварии на электросетях. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Поводом для введения ЧС стало масштабное отключение электричества в Мурманске и Североморске в пятницу вечером. По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение пяти опор высоковольтных линий. В результате некоторые районы городов остались не только без света, но также без тепла и водоснабжения.
«Несмотря на круглосуточную работу, специалистам "Россетей" пока не удалось восстановить линии электроснабжения... Для жителей введение режима ЧС не влечет изменений, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний», – пояснил глава региона в своем Telegram-канале.
Работы по устранению последствий затруднены неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности. Для ускорения восстановления к месту аварии направлены дополнительные бригады. На время ЧС для населения организованы 16 пунктов обогрева и четыре полевые кухни.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На данный момент энергетики проводят ротацию потребителей, однако значительная часть городов все еще остается без электричества.
Ранее жители пригородных поселков Барнаула остались без электричества из-за аварии, но вскоре их подключили по резервной схеме.
21:37:03 25-01-2026
причиной аварии стало обледенение пяти опор высоковольтных линий.
А почему именно эти 5 опор обледенели?
23:05:29 25-01-2026
гость (21:37:03 25-01-2026) причиной аварии стало обледенение пяти опор высоковольтных л... Потому что они упали. Все кругом частное, все кругом мое.
02:16:05 26-01-2026
гость (21:37:03 25-01-2026) причиной аварии стало обледенение пяти опор высоковольтных л... Вероятнее всего аварийной и слабой была одна опора, которая повалилась и потянула за собой соседние.
06:10:29 26-01-2026
Опоры построены в 60-е и наверно сгнили. Тариф на электричество хотят повысить в 2026 году в 2 раза, до 10 рублей. Деньги не на опоры, а по карманам?
08:25:42 26-01-2026
Не-не-не, это Европа замерзает!!!
09:00:30 26-01-2026
Спасибо ПАО Россети, которое по всей России получило статус Системообразующей, с лозунгом "для повышения надежности" и сейчас отбирает все сети у менее крупных, но, по факту, более надежных ТСО. У которых не такое масштабное хозяйство, но они его обслуживали более качественно. С исконно своим имуществом не могут справится, но настырно и при поддержки законодателя гребут все под себя!
09:05:29 26-01-2026
Самое подлое в этом случае и подобных, что у царей тепло, светло и мухи не кусают.
09:23:49 26-01-2026
Гость (09:05:29 26-01-2026) Самое подлое в этом случае и подобных, что у царей тепло, св... Проблемы индейцев шерифа не интересуют
10:18:48 26-01-2026
Более 230 тыс. домов в США осталось без света из-за «исторически сильной» метели. Это следует из данных американского сайта PowerОutage, фиксирующего сбои электроснабжения в стране. В 21 штате объявлено чрезвычайное положение, отменено более 14,8 тыс. рейсов, пишет CNN. Снежная буря началась в пятницу. Жители ряда городов смели все продукты с полок магазинов. По количеству осадков шторм называют «историческим», хотя выпало лишь 30 см снега, передаёт NYP...... Как откомментируете события в самой богатой стране мира?
11:26:19 26-01-2026
Гость (10:18:48 26-01-2026) Более 230 тыс. домов в США осталось без света из-за «историч...
Видимо тем, что в этой местности это погодная аномалия, раз 30 см является историческим событием. Если бы Краснодар засыпало 30 см снега, как думаете, что бы произошло. Ах да! Год назад там 31 января 2025 года было абсолютно то же самое, что и США: отключение света, транспортный коллапс, задержки самолётов и поездов.
Как откомментируете?