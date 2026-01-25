Режим ЧС ввели в Мурманской области, где нет электричества третий день

Погода не позволяет устранить аварию

25 января 2026, 21:30, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за продолжительной масштабной аварии на электросетях. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Поводом для введения ЧС стало масштабное отключение электричества в Мурманске и Североморске в пятницу вечером. По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение пяти опор высоковольтных линий. В результате некоторые районы городов остались не только без света, но также без тепла и водоснабжения.

«Несмотря на круглосуточную работу, специалистам "Россетей" пока не удалось восстановить линии электроснабжения... Для жителей введение режима ЧС не влечет изменений, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний», – пояснил глава региона в своем Telegram-канале.

Работы по устранению последствий затруднены неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности. Для ускорения восстановления к месту аварии направлены дополнительные бригады. На время ЧС для населения организованы 16 пунктов обогрева и четыре полевые кухни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности. На данный момент энергетики проводят ротацию потребителей, однако значительная часть городов все еще остается без электричества.

