Бийский учитель создал настольную игру для изучения статистики и Алтайского края

25 января 2026, 22:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

Учитель математики Енисейской школы Бийского района Роман Комаров разработал уникальную настольную игру "Алтайский край от цифр к успеху – путь к процветанию". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Идея создать образовательную игру возникла у педагога в процессе работы со статистическим сборником "Изучаем Алтайский край. Статистика для школьников". По задумке автора игра позволяет ученикам седьмых-девятых классов через экономические и социальные показатели глубже изучить свой регион.

«Через статистику, экономические и социальные показатели региона ребята могут лучше узнать Алтайский край», – отметил Роман Комаров.

В создании механики и правил активное участие принимали сами старшеклассники, выступая в роли тестировщиков и рецензентов. Игровой процесс построен на решении практических задач: используя данные из таблиц, графиков и QR-кодов, участники анализируют, например, целесообразность строительства предприятия в той или иной зоне края и должны аргументировать свой проект. Игра может использоваться на уроках математики, географии, обществознания и других предметов.

Разработка алтайского педагога получила высокое признание: она победила во всероссийском конкурсе "Готовим лучших – 2025" на лучшую практику преподавания статистики. Подробнее об игре можно посмотреть тут

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:46:18 26-01-2026

О! Я знаю этот глобус!
Это глобус Алтайского края!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:08:27 26-01-2026

Ход мыслей очень правильный, к сожалению статистика ежедневно меняется, во вторых - почему экономика не растёт желаемыми темпами (и себя не считаем глупыми)?

  0 Нравится
Ответить
