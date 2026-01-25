Бийский учитель создал настольную игру для изучения статистики и Алтайского края
Игра поможет ученикам лучше изучить свой регион
25 января 2026, 22:30, ИА Амител
Учитель математики Енисейской школы Бийского района Роман Комаров разработал уникальную настольную игру "Алтайский край от цифр к успеху – путь к процветанию". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Идея создать образовательную игру возникла у педагога в процессе работы со статистическим сборником "Изучаем Алтайский край. Статистика для школьников". По задумке автора игра позволяет ученикам седьмых-девятых классов через экономические и социальные показатели глубже изучить свой регион.
«Через статистику, экономические и социальные показатели региона ребята могут лучше узнать Алтайский край», – отметил Роман Комаров.
В создании механики и правил активное участие принимали сами старшеклассники, выступая в роли тестировщиков и рецензентов. Игровой процесс построен на решении практических задач: используя данные из таблиц, графиков и QR-кодов, участники анализируют, например, целесообразность строительства предприятия в той или иной зоне края и должны аргументировать свой проект. Игра может использоваться на уроках математики, географии, обществознания и других предметов.
Разработка алтайского педагога получила высокое признание: она победила во всероссийском конкурсе "Готовим лучших – 2025" на лучшую практику преподавания статистики. Подробнее об игре можно посмотреть тут.
07:46:18 26-01-2026
О! Я знаю этот глобус!
Это глобус Алтайского края!
11:08:27 26-01-2026
Ход мыслей очень правильный, к сожалению статистика ежедневно меняется, во вторых - почему экономика не растёт желаемыми темпами (и себя не считаем глупыми)?