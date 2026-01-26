Пропали 106 человек. Межостровной паром с 342 пассажирами на борту затонул у Филиппин

Поисково-спасательная операция в районе происшествия продолжается

26 января 2026, 08:15, ИА Амител

У берегов Филиппин затонул межостровной паром Trisha Kerstin 3, на борту которого находились 342 человека. Крушение произошло у провинции Басилан во время рейса из города Замбоанга на остров Джоло. По последним данным, погибли 13 человек, еще 106 пассажиров числятся пропавшими без вести.

Как сообщается, 223 человека были спасены. Поисково-спасательная операция в районе происшествия продолжается.

По предварительной информации, причиной крушения парома стали технические неисправности судна. Окончательные обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

