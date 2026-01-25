Силы ПВО России сбили 31 снаряд HIMARS и 68 беспилотников ВСУ в течение суток

Сбиты также две управляемые авиационные бомбы

25 января 2026, 20:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 31 реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа. Об этом в своем сводном отчете сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – информировало ведомство.

Также в Минобороны РФ привели общие сводные данные потерь противника с начала специальной военной операции. По этим сведениям уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, свыше 111 тысяч беспилотников, 646 зенитных ракетных комплексов, более 27 тысяч танков и боевых бронированных машин, а также десятки тысяч единиц артиллерии и специальной автомобильной техники.

Ранее, в ночь на 24 января, российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив в общей сложности 75 украинских дронов над различными областями страны.