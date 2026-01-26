Какая температура должна быть в квартире зимой и что делать, если холодно?

Нормы для жилых комнат, кухни и санузлов закреплены в СанПиН и правилах предоставления коммунальных услуг

В отопительный период жалобы на недостаток тепла в квартирах остаются одними из самых частых. При этом ощущение комфорта у людей различается даже при одинаковых показателях. Однако для жилья действуют установленные нормативы – они прописаны в СанПиН 1.2.3685 21 и правилах предоставления коммунальных услуг (постановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011). Об этом напомнили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Какой должна быть температура в квартире?

Для жилых помещений в отопительный сезон предусмотрены такие показатели температуры:

в обычных комнатах должно быть не менее +18°C;

в угловых (две стены выходят на улицу) – не ниже +20°C;

в кухне – от +18°C;

в ванной и совмещенном санузле – от +25°C;

в туалете – не ниже +18°C;

в межквартирных коридорах – от +18 до +20°C.

На территориях с особенно суровыми зимами, где температура наиболее холодной пятидневки составляет -31°C и ниже, планка другая: в комнатах – не ниже +20°C (а в угловых не ниже +22°C).

Также определены допустимые отклонения. Превышение возможно не более чем на +4°C. В ночные часы – с 00:00 до 05:00 – возможно снижение, но не более чем на 3°C. В дневное время – с 05:00 до 00:00 – снижение относительно норм не допускается.

Как корректно измерить температуру?

Чтобы самостоятельные замеры получились максимально точными, рекомендуется соблюдать несколько правил. В качестве места измерения следует выбрать самую большую по площади комнату в квартире. Перед проверкой нужно закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, чтобы исключить приток уличного воздуха.

Термометр следует разместить на высоте не менее 1 метра от пола и на расстоянии не менее 0,5 метра от наружной стены и отопительного прибора. Для измерения лучше использовать поверенный прибор, предпочтительно – сертифицированный электронный термометр. Сам замер рекомендуется вести не менее 10–15 минут, чтобы показания стабилизировались.

Куда обращаться, если дома прохладно?

Если температура в квартире ниже установленных значений, жителям советуют обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ – причиной может быть проблема во внутридомовой системе отопления. Заявку можно оставить по телефону, через сайт или приложение, либо подать письменное обращение в офис.

Управляющая компания должна отреагировать на жалобу по качеству коммунальных услуг в течение суток, если причина известна. Если причина не очевидна, УК обязана согласовать дату и время проверки.

Оформление акта обычно происходит так: после обращения в УК к жильцам приходит техник или инженер обслуживающей организации, проводит замер и фиксирует результаты в документе. Один экземпляр акта остается у собственника квартиры.

Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, жители могут обратиться в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края. Телефон горячей линии: 8 (3852) 56-64-32; e-mail: giak@giak.alregn.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, по прогнозам синоптиков, зима 2025–2026 года ожидается чуть холоднее прошлой, которая, к слову, стала самой теплой за последние 18 лет. При этом системы отопления Барнаула, Бийска и Рубцовска готовы и к сильным морозам, заверили в СГК.