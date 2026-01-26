Какая температура должна быть в квартире зимой и что делать, если холодно?
Нормы для жилых комнат, кухни и санузлов закреплены в СанПиН и правилах предоставления коммунальных услуг
В отопительный период жалобы на недостаток тепла в квартирах остаются одними из самых частых. При этом ощущение комфорта у людей различается даже при одинаковых показателях. Однако для жилья действуют установленные нормативы – они прописаны в СанПиН 1.2.3685 21 и правилах предоставления коммунальных услуг (постановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011). Об этом напомнили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
Какой должна быть температура в квартире?
Для жилых помещений в отопительный сезон предусмотрены такие показатели температуры:
- в обычных комнатах должно быть не менее +18°C;
- в угловых (две стены выходят на улицу) – не ниже +20°C;
- в кухне – от +18°C;
- в ванной и совмещенном санузле – от +25°C;
- в туалете – не ниже +18°C;
- в межквартирных коридорах – от +18 до +20°C.
На территориях с особенно суровыми зимами, где температура наиболее холодной пятидневки составляет -31°C и ниже, планка другая: в комнатах – не ниже +20°C (а в угловых не ниже +22°C).
Также определены допустимые отклонения. Превышение возможно не более чем на +4°C. В ночные часы – с 00:00 до 05:00 – возможно снижение, но не более чем на 3°C. В дневное время – с 05:00 до 00:00 – снижение относительно норм не допускается.
Как корректно измерить температуру?
Чтобы самостоятельные замеры получились максимально точными, рекомендуется соблюдать несколько правил. В качестве места измерения следует выбрать самую большую по площади комнату в квартире. Перед проверкой нужно закрыть окна и двери, а также отключить принудительную вентиляцию, чтобы исключить приток уличного воздуха.
Термометр следует разместить на высоте не менее 1 метра от пола и на расстоянии не менее 0,5 метра от наружной стены и отопительного прибора. Для измерения лучше использовать поверенный прибор, предпочтительно – сертифицированный электронный термометр. Сам замер рекомендуется вести не менее 10–15 минут, чтобы показания стабилизировались.
Куда обращаться, если дома прохладно?
Если температура в квартире ниже установленных значений, жителям советуют обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ – причиной может быть проблема во внутридомовой системе отопления. Заявку можно оставить по телефону, через сайт или приложение, либо подать письменное обращение в офис.
Управляющая компания должна отреагировать на жалобу по качеству коммунальных услуг в течение суток, если причина известна. Если причина не очевидна, УК обязана согласовать дату и время проверки.
Оформление акта обычно происходит так: после обращения в УК к жильцам приходит техник или инженер обслуживающей организации, проводит замер и фиксирует результаты в документе. Один экземпляр акта остается у собственника квартиры.
Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, жители могут обратиться в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края. Телефон горячей линии: 8 (3852) 56-64-32; e-mail: giak@giak.alregn.ru.
Как ранее сообщал amic.ru, по прогнозам синоптиков, зима 2025–2026 года ожидается чуть холоднее прошлой, которая, к слову, стала самой теплой за последние 18 лет. При этом системы отопления Барнаула, Бийска и Рубцовска готовы и к сильным морозам, заверили в СГК.
12:24:51 26-01-2026
бред полный, вот что дает ИИ
Согласно нормам, установленным в РФ, температура воздуха в жилых помещениях зимой должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах — не ниже +20 °C). Комфортным для проживания считается диапазон от +19 до +24 °C, при этом допустимое превышение составляет не более 4 °C, а снижение в ночное время — до 3 °C.
Основные требования к температуре (по помещениям):
Жилые комнаты (гостиная): 19–21°C — для отдыха, до 22°C — для активных занятий.
Спальня: 18–20°C (рекомендуется более прохладная атмосфера).
Детская комната: 20–23°C (для младенцев — до 24°C).
Ванная комната: 24–26°C (для предотвращения сырости).
Кухня: 18–21°C.
Важные нюансы:
В регионах с суровым климатом (где температура наиболее холодной пятидневки составляет -31 °C и ниже) нормы выше: не ниже +20 °C в жилых комнатах и +22 °C в угловых.
Влажность воздуха должна составлять 30–45%.
Если температура ниже нормы, необходимо составить акт и потребовать перерасчет, так как за каждый час отклонения плата снижается на 0,15%.
Как замерить:
Термометр размещают на стене внутри комнаты, вдали от нагревательных приборов, на высоте 1,5 метров от пола.
15:53:49 26-01-2026
должна быть не ниже +18 °C Заставить бы того, кто эти нормы придумал в такой квартире жить! Голяком.