"Половина моей машины смята". В Новосибирске на иномарку рухнула ледяная глыба

Инцидент произошел у дома № 80 на улице Богдана Хмельницкого

26 января 2026, 10:15, ИА Амител

Поврежденная иномарка / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске владелица кроссовера Renault Duster намерена обратиться в суд. Ее автомобиль получил серьезные повреждения из-за схода льдины с крыши здания. Инцидент произошел у дома № 80 на улице Богдана Хмельницкого, о чем рассказала хозяйка машины Наталья Григорьева. По ее словам, ЧП случилось 17 ноября 2025 года, пишет "КП-Новосибирск".

Наталья сообщила, что 16 ноября около 17:00 она припарковала Renault Duster 2018 года выпуска возле магазина, и на тот момент автомобиль не имел никаких повреждений. На следующий день, 17 ноября, примерно в 14:00, находясь дома, женщина услышала, что сработала сигнализация.

«Я выглянула в окно и увидела рядом с моим автомобилем сотрудников магазина – они были в зеленых жилетах. Когда я спустилась к машине, их уже не было. Половина моей машины смята: было полностью разбито заднее стекло, покорежены двери багажника, образовалась вмятина на правом заднем крыле с повреждением лакокрасочного покрытия, а также вмятина с правой стороны заднего бампера, отсутствовал стеклоочиститель», – рассказала Наталья.

По словам женщины, ее пугает то, что на месте автомобиля в любой момент мог оказаться человек, поскольку рядом постоянно ходят пешеходы.

Возле машины и на двери багажника лежала крупная льдина – это послужило подтверждением, что лед сошел с крыши здания. Позже к Наталье подошли сотрудники магазина и сообщили, что происшествие было зафиксировано.

После случившегося она позвонила по номеру 112. Оператор передал информацию участковому и попросил не покидать место происшествия. Примерно через полчаса приехала сотрудница полиции, осмотрела автомобиль, сделала фотографии и оформила протокол. Как утверждает Наталья, в тот же день из-за схода наледи с той же крыши пострадал еще один автомобиль – у него была разбита фара, однако владелец второй машины отказался оформлять происшествие и не стал обращаться в полицию.

Позднее Наталья направила в адрес магазина досудебную претензию с требованием возместить причиненный ущерб.

«К претензии была приложена независимая экспертиза автомобиля. Срок добровольного возмещения был установлен до 20 января 2026 года. К сожалению, ущерб мне так и не возместили, поэтому сейчас я готовлю документы в суд», – пояснила она.

Юрист Михаил Спиридонов в комментарии "КП-Новосибирск" отметил, что действия пострадавшей были правильными.