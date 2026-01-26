"Половина моей машины смята". В Новосибирске на иномарку рухнула ледяная глыба
Инцидент произошел у дома № 80 на улице Богдана Хмельницкого
26 января 2026, 10:15, ИА Амител
В Новосибирске владелица кроссовера Renault Duster намерена обратиться в суд. Ее автомобиль получил серьезные повреждения из-за схода льдины с крыши здания. Инцидент произошел у дома № 80 на улице Богдана Хмельницкого, о чем рассказала хозяйка машины Наталья Григорьева. По ее словам, ЧП случилось 17 ноября 2025 года, пишет "КП-Новосибирск".
Наталья сообщила, что 16 ноября около 17:00 она припарковала Renault Duster 2018 года выпуска возле магазина, и на тот момент автомобиль не имел никаких повреждений. На следующий день, 17 ноября, примерно в 14:00, находясь дома, женщина услышала, что сработала сигнализация.
«Я выглянула в окно и увидела рядом с моим автомобилем сотрудников магазина – они были в зеленых жилетах. Когда я спустилась к машине, их уже не было. Половина моей машины смята: было полностью разбито заднее стекло, покорежены двери багажника, образовалась вмятина на правом заднем крыле с повреждением лакокрасочного покрытия, а также вмятина с правой стороны заднего бампера, отсутствовал стеклоочиститель», – рассказала Наталья.
По словам женщины, ее пугает то, что на месте автомобиля в любой момент мог оказаться человек, поскольку рядом постоянно ходят пешеходы.
Возле машины и на двери багажника лежала крупная льдина – это послужило подтверждением, что лед сошел с крыши здания. Позже к Наталье подошли сотрудники магазина и сообщили, что происшествие было зафиксировано.
После случившегося она позвонила по номеру 112. Оператор передал информацию участковому и попросил не покидать место происшествия. Примерно через полчаса приехала сотрудница полиции, осмотрела автомобиль, сделала фотографии и оформила протокол. Как утверждает Наталья, в тот же день из-за схода наледи с той же крыши пострадал еще один автомобиль – у него была разбита фара, однако владелец второй машины отказался оформлять происшествие и не стал обращаться в полицию.
Позднее Наталья направила в адрес магазина досудебную претензию с требованием возместить причиненный ущерб.
«К претензии была приложена независимая экспертиза автомобиля. Срок добровольного возмещения был установлен до 20 января 2026 года. К сожалению, ущерб мне так и не возместили, поэтому сейчас я готовлю документы в суд», – пояснила она.
Юрист Михаил Спиридонов в комментарии "КП-Новосибирск" отметил, что действия пострадавшей были правильными.
«Нужно зафиксировать факт повреждения, обратившись в полицию. Дополнительно можно составить акт о повреждении имущества в конкретном месте и при конкретных обстоятельствах, приложить к нему фото- и видеоматериалы. Далее – установить лицо, ответственное за обслуживание здания, провести оценку поврежденного имущества, пригласив на осмотр лицо, ответственное за причиненный вред, и обратиться с претензией. Если на претензию ответа не последует, обращаться в суд с требованием о возмещении причиненного вреда – взыскания стоимости восстановления имущества», – объяснил юрист.
10:22:05 26-01-2026
а не нужно парковаться впритык к дому
11:57:58 26-01-2026
Гость (10:22:05 26-01-2026) а не нужно парковаться впритык к дому ... 10 метров - Законодательно установленное минимальное расстояние от открытой парковки (постоянной стоянки) до жилого дома согласно СанПиН.
Ближе ставить нельзя.
"16 ноября она припарковала авто возле магазина... 17 ноября сработала сигнализация."
Это была не остановка а парковка с нарушением дистанции до дома.
10:33:55 26-01-2026
Припарковала машину около магазина и пошла домой. А те, кто приехал в магазин где будут парковаться?
10:41:11 26-01-2026
А когда паркуешься, посмотреть наверх. Но крыши чистить надо. Ведь на человека могла льдина упасть и убить, если она полмашины разворотила.
14:16:49 26-01-2026
гость (10:41:11 26-01-2026) А когда паркуешься, посмотреть наверх. Но крыши чистить над... в детстве видела, как с крыши Ленина, 53 упала огромная сосулька и просто пригвоздила случайную гражданку к тротуару.
с тех пор хожу с поднятым вверх взглядом подальше от домов.
а летом- самокатчики...
#какстрашножить
12:11:40 26-01-2026
когда вам на голову упадет вы такие же умные коментарии будете писать про 10м или про то что вы не стояли возле дома а медленно шли ??? или уже нет?
там мог быть человек или детская коляска с ребенком... Чистить крыши надо во время
14:06:55 26-01-2026
жителей дома видевших и не доносивших оштрафовать на 10 тысяч с квартиры а управдома посадить на 10 лет - только так можно выправить ситуацию
01:51:13 27-01-2026
на машину сестры так падало, с козырька на крыше с разгону вылетело и прилетело на машину! Но она оч хороший юрист и отсудила и у владельца квартиры и у УК 280 000 рублей , так что, вперед. Ремонт дорогой машины и моральный вред тк представители УК какие-то хамские бабы, поплатились увольнением и штрафами там +хулиганство (они матерились)). умеючи можно нарушителей закона хорошо раздеть