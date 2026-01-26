До –22. О погоде в Барнауле 26 января

Местами по краю температура опустится до -25 градусов

26 января 2026, 06:00, ИА Амител

На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В понедельник, 26 января, в Барнауле температура будет варьироваться от -22 до -9 градусов, также может пойти снег, сообщает сайт Алтайского ЦГМС.

В темное время суток термометры покажут -20…-22 градусов, днем – от -9 до -11. Как ночью, так и днем может сыпать небольшой снег.

По краю ночью будет -14…-19 градусов, в северных районах местами -20…-25, к обеду температура повысится до -6…-11, по северу холоднее – от -12 до -17. На большей части территории края будет идти снег. Ветер в регионе восточный, 3–8 м/с.