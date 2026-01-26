Опасный "горячий" тренд из соцсетей отправляет девушек в больницы

Вместо эффектного ролика участницы эксперимента получают серьезные термические ожоги

26 января 2026, 08:45, ИА Амител

В России набирает популярность опасный тренд из социальных сетей, из-за которого девушки оказываются в больницах с ожогами лица и шеи. В погоне за эффектными зимними видео они повторяют так называемый "снежный" трюк, не учитывая риски для здоровья.

Суть популярного приема заключается в том, что на морозе в воздух распыляют кипяток, рассчитывая получить красивое облако пара. Однако специалисты предупреждают: если температура воздуха недостаточно низкая, вода не успевает мгновенно испариться и оседает на кожу горячими каплями.

В результате вместо эффектного ролика участницы эксперимента получают серьезные термические ожоги, которые требуют медицинской помощи и нередко заканчиваются госпитализацией. Врачи отмечают, что подобные травмы особенно опасны из-за поражения чувствительных участков лица и шеи.

Ранее в селе Топчиха Алтайского края появился экстремальный способ охлаждения после парной. Местные жители сняли на видео, как двое мужчин, выйдя из бани, встают под снежную струю, выбрасываемую небольшой снегоуборочной машиной.