Россияне купили рекордное количество антидепрессантов в 2025 году
Продажи таких лекарств растут уже седьмой год
26 января 2026, 08:00, ИА Амител
В 2025 году расходы россиян на покупку антидепрессантов в аптеках достигли 20,5 миллиарда рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитику компании DSM Group, это на 36% больше, чем годом ранее.
Физический объем продаж также значительно вырос: за год было реализовано 22,3 миллиона упаковок препаратов, что на 24% превышает показатели 2024 года. Аналитики отмечают, что этот скачок стал самым значительным с 2022 года.
Рост продаж антидепрессантов в денежном выражении продолжается уже седьмой год подряд. Для сравнения: в 2019 году было продано 8,4 млн упаковок на сумму 4,7 млрд рублей. Таким образом, расходы населения на эту категорию лекарств за шесть лет выросли более чем в четыре раза, а по сравнению с предыдущим рекордным 2022-м – удвоились.
В 2025 году покупательское поведение россиян в аптеках существенно изменилось – граждане стали заметно экономить на лекарственных препаратах. Люди все чаще выбирают товары по акциям, активно сравнивают цены в разных аптечных сетях, готовы переходить между точками продаж и отдают предпочтение более доступным аналогам.
Звучит не так позитивно как "продажи пива упали"
13:48:19 26-01-2026
Гость (09:03:43 26-01-2026) Звучит не так позитивно как "продажи пива упали"... Пиво против депрессии полезнее в NNN раз, чем все эти таблетки.
09:12:05 26-01-2026
Война, цены, инфляция, штрафы, к адекватному врачу надо ехать в Барнаул или Москву.... Без антидепрессантов можно с ума сойти.
10:07:59 26-01-2026
Может вас это удивит, но в Москве число гастарбайтеров, работающих в медицине, сильно больше чем в регионах. И услышать на приёме у врача: "Окей, гугл, у нас депрессия...", стало повседневным явлением.
09:52:57 26-01-2026
а жисть-то, други - налаживается, на глазах хорошеет
10:58:42 26-01-2026
Пробовал я эти антидепрессанты - не помогает.
11:10:08 26-01-2026
Самогонка действенней?
16:38:57 26-01-2026
Гость (11:10:08 26-01-2026) Самогонка действенней?... А то!
16:32:31 26-01-2026
Олег (10:58:42 26-01-2026) Пробовал я эти антидепрессанты - не помогает.... Попробуйте не эти, а другие. Очень помогают.
11:09:47 26-01-2026
Потому я их не покупаю.
11:09:58 26-01-2026
Потому что сейчас на раз два психиатры и психотерапевты ставят диагноз депрессия, достаточно просто прийти к ним и пожаловаться на плохое настроение, всех желающих подсаживают на антидепрессанты, такой практики в СССР не было, в советское чтобы получить такой диагноз одного плохого настроения не достаточно, фарма на этом хорошо зарабатывает, а народ подсаживается на допинг, в советское время сидели все на бухте, теперь на антидепрессантах.
11:29:59 26-01-2026
И чем же бухать лучше, чем нормально жить с антидепрессантами?
11:39:09 26-01-2026
ничем не лучше. и в том и в другом случае, проблемы. приведшие к депрессии, никуда не исчезают.
13:23:47 26-01-2026
Гость (11:29:59 26-01-2026) И чем же бухать лучше, чем нормально жить с антидепресса... Человеку чтобы стать счаливым не нужны не антидепрессанты, не бухло, человеку нужно духовное развитие для внутренней гармонии, но это сложно для большинства, конечно принять допинг проще, но только за этим следует зависимость и полная блокада умения испытывать счастье без допинга.
13:49:28 26-01-2026
13:50:03 26-01-2026
Они что, не знают про виски с колой? Бедолаги.
15:03:34 26-01-2026
17:34:23 26-01-2026
01:53:09 27-01-2026
тое у этих активных таблеточников у всех смело забирать права можно