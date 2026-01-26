Россияне купили рекордное количество антидепрессантов в 2025 году

Продажи таких лекарств растут уже седьмой год

26 января 2026, 08:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В 2025 году расходы россиян на покупку антидепрессантов в аптеках достигли 20,5 миллиарда рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитику компании DSM Group, это на 36% больше, чем годом ранее.

Физический объем продаж также значительно вырос: за год было реализовано 22,3 миллиона упаковок препаратов, что на 24% превышает показатели 2024 года. Аналитики отмечают, что этот скачок стал самым значительным с 2022 года.

Рост продаж антидепрессантов в денежном выражении продолжается уже седьмой год подряд. Для сравнения: в 2019 году было продано 8,4 млн упаковок на сумму 4,7 млрд рублей. Таким образом, расходы населения на эту категорию лекарств за шесть лет выросли более чем в четыре раза, а по сравнению с предыдущим рекордным 2022-м – удвоились.

В 2025 году покупательское поведение россиян в аптеках существенно изменилось – граждане стали заметно экономить на лекарственных препаратах. Люди все чаще выбирают товары по акциям, активно сравнивают цены в разных аптечных сетях, готовы переходить между точками продаж и отдают предпочтение более доступным аналогам.