Россияне купили рекордное количество антидепрессантов в 2025 году

Продажи таких лекарств растут уже седьмой год

26 января 2026, 08:00, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В 2025 году расходы россиян на покупку антидепрессантов в аптеках достигли 20,5 миллиарда рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитику компании DSM Group, это на 36% больше, чем годом ранее.

Физический объем продаж также значительно вырос: за год было реализовано 22,3 миллиона упаковок препаратов, что на 24% превышает показатели 2024 года. Аналитики отмечают, что этот скачок стал самым значительным с 2022 года.

Рост продаж антидепрессантов в денежном выражении продолжается уже седьмой год подряд. Для сравнения: в 2019 году было продано 8,4 млн упаковок на сумму 4,7 млрд рублей. Таким образом, расходы населения на эту категорию лекарств за шесть лет выросли более чем в четыре раза, а по сравнению с предыдущим рекордным 2022-м – удвоились.

В 2025 году покупательское поведение россиян в аптеках существенно изменилось – граждане стали заметно экономить на лекарственных препаратах. Люди все чаще выбирают товары по акциям, активно сравнивают цены в разных аптечных сетях, готовы переходить между точками продаж и отдают предпочтение более доступным аналогам.

Комментарии 19

Гость

09:03:43 26-01-2026

Звучит не так позитивно как "продажи пива упали"

  7 Нравится
Ответить
Гость

13:48:19 26-01-2026

Гость (09:03:43 26-01-2026) Звучит не так позитивно как "продажи пива упали"... Пиво против депрессии полезнее в NNN раз, чем все эти таблетки.

  -3 Нравится
Ответить
Гость

09:12:05 26-01-2026

Война, цены, инфляция, штрафы, к адекватному врачу надо ехать в Барнаул или Москву.... Без антидепрессантов можно с ума сойти.

  4 Нравится
Ответить
Из Москвы

10:07:59 26-01-2026

Гость (09:12:05 26-01-2026) Война, цены, инфляция, штрафы, к адекватному врачу надо ехат...
Может вас это удивит, но в Москве число гастарбайтеров, работающих в медицине, сильно больше чем в регионах. И услышать на приёме у врача: "Окей, гугл, у нас депрессия...", стало повседневным явлением.

  13 Нравится
Ответить
Гость

09:52:57 26-01-2026

а жисть-то, други - налаживается, на глазах хорошеет

  5 Нравится
Ответить
Олег

10:58:42 26-01-2026

Пробовал я эти антидепрессанты - не помогает.

  -6 Нравится
Ответить
Гость

11:10:08 26-01-2026

Олег (10:58:42 26-01-2026) Пробовал я эти антидепрессанты - не помогает....
Самогонка действенней?

  -1 Нравится
Ответить
Гость

16:38:57 26-01-2026

Гость (11:10:08 26-01-2026) Самогонка действенней?... А то!

  -4 Нравится
Ответить
Светлана

16:32:31 26-01-2026

Олег (10:58:42 26-01-2026) Пробовал я эти антидепрессанты - не помогает.... Попробуйте не эти, а другие. Очень помогают.

  -1 Нравится
Ответить
гость

11:09:47 26-01-2026

Потому я их не покупаю.

  -5 Нравится
Ответить
Гость

11:09:58 26-01-2026

Потому что сейчас на раз два психиатры и психотерапевты ставят диагноз депрессия, достаточно просто прийти к ним и пожаловаться на плохое настроение, всех желающих подсаживают на антидепрессанты, такой практики в СССР не было, в советское чтобы получить такой диагноз одного плохого настроения не достаточно, фарма на этом хорошо зарабатывает, а народ подсаживается на допинг, в советское время сидели все на бухте, теперь на антидепрессантах.

  -8 Нравится
Ответить
Гость

11:29:59 26-01-2026

Гость (11:09:58 26-01-2026) Потому что сейчас на раз два психиатры и психотерапевты став...
И чем же бухать лучше, чем нормально жить с антидепрессантами?

  -3 Нравится
Ответить
Гость

11:39:09 26-01-2026

Гость (11:29:59 26-01-2026) И чем же бухать лучше, чем нормально жить с антидепресса...
ничем не лучше. и в том и в другом случае, проблемы. приведшие к депрессии, никуда не исчезают.

  5 Нравится
Ответить
Гость

13:23:47 26-01-2026

Гость (11:29:59 26-01-2026) И чем же бухать лучше, чем нормально жить с антидепресса... Человеку чтобы стать счаливым не нужны не антидепрессанты, не бухло, человеку нужно духовное развитие для внутренней гармонии, но это сложно для большинства, конечно принять допинг проще, но только за этим следует зависимость и полная блокада умения испытывать счастье без допинга.

  1 Нравится
Ответить
Гость

13:49:28 26-01-2026

Гость (13:23:47 26-01-2026) Человеку чтобы стать счаливым не нужны не антидепрессанты, н... Засунуть духовное развитие поглубже... Глупыши маленькие.

  -5 Нравится
Ответить
Гость

13:50:03 26-01-2026

Они что, не знают про виски с колой? Бедолаги.

  -1 Нравится
Ответить
Гость

15:03:34 26-01-2026

Гость (13:50:03 26-01-2026) Они что, не знают про виски с колой? Бедолаги. ... джин тоник

  -1 Нравится
Ответить
Гость

17:34:23 26-01-2026

Гость (15:03:34 26-01-2026) джин тоник... Тоник испортили весь. Добавив подсластитель. Портит вкус коктейля ого-го.

  -2 Нравится
Ответить
Гость

01:53:09 27-01-2026

тое у этих активных таблеточников у всех смело забирать права можно

  -1 Нравится
Ответить
