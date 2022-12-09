Путин отметил тренд на снижение инфляции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России снижается и этот тренд очевиден. Как пишет ТАСС, об этом глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике, так или иначе, влияют на все экономики наших стран», — сказал он.

По словам Путина, в этом году показатель инфляции будет для российской экономики приемлемым — 12,2%, а в первом квартале он может опуститься до 5%.

В целом же, как отметил российский лидер, странам ЕАЭС удаётся удерживать «в рамках разумного, на очень хорошем уровне» различные макроэкономические показатели, в том числе инфляционные.