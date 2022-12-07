Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции

Страны Евросоюза призывают Брюссель скорректировать санкции против России таким образом, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, с критикой выступили Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия.

Отмечается, что хоть Еврокомиссия и предоставила рекомендации по разрешению провоза российского зерна и удобрений, правительства ряда стран и транспортные операторы говорят, что они недостаточно надежны, чтобы гарантировать правовую защиту.

«Текущая правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — говорится в документе, составленном представителями шести стран.

В меморандуме подчеркивается, что иногда продовольственные грузы задерживаются в европейских портах дольше, чем это необходимо, потому что компании опасаются участвовать в сделках с российскими группами. В целом, по их мнению, в настоящее время сложилась «нежелательная» ситуация по отношению к российским поставкам зерна.

Представители стран попросили внести в санкции четкие уточнения, которые освободят от ответственности «средства или экономические ресурсы», необходимые для сделок с сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.