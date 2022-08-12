Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 млрд рублей

По итогам семи месяцев 2022 года отделения Сибирского Сбербанка заключили с застройщиками сделки на финансирование строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд рублей. Лидером среди регионов стал Новосибирск, где сумма договоров составила 11,5 млрд рублей. На Алтае заключили сделок более чем на 5,8 млрд рублей.

«В преддверии Дня строителя хочу поздравить всех наших партнёров в этой отрасли с профессиональным праздником и подчеркнуть наше продуктивное сотрудничество. Мы активно помогаем девелоперам реализовывать строительство жилых объектов с использованием финансовых продуктов и инструментов нашей экосистемы», — сказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сбер занимает лидирующие позиции на рынке финансирования жилой недвижимости. Действующая продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта — от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию.

Среди клиентов банка — 153 застройщика, использующих эскроу-счета. Добавим, что существенные доли всех открытых в России эскроу-счетов приходятся на Сбербанк, такая же ситуация характерна и для сибирских регионов.