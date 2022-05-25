Сибиряки за май пополнили свои счета на 12 миллиардов рублей

Начиная с 1 мая 2022 года клиенты Сибирского банка увеличили свои вклады на сумму порядка 12 миллиардов рублей. Наибольший темп прироста из всех регионов присутствия Сибирского банка показали Алтайское, Кемеровское, Томское и Новосибирское отделения.

«Увеличение объёма вкладов говорит, во-первых, о доверии к Сбербанку со стороны клиентов, а, во-вторых, об удобстве нашего сервиса. Сегодня мы предлагаем своим клиентам широкую линейку вкладов, которые доступны для оформления в том числе в Сбербанк Онлайн и в нашем цифровом офисе. Это новый сервис, который позволяет клиенту связаться с сотрудником банка по видеосвязи. Цифровой офис пока доступен в Алтайском крае и Республике Алтай», — рассказал Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк».