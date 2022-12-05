В московских магазинах стали появляться бутылки с поддельной «Колой»

На полках московских магазинов появились напитки, имитирующие Coca-Cola в идентичной упаковке. Об этом сообщает РБК.

Напиток нашли на полках магазинов сети «Светофор». На этикетке написано, что газировка изготовлена «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Адрес изготовления совпадает с адресом завода, на котором в России производили оригинальную «Колу».

Также отмечается, что даты производства на бутылках стоят свежие — 5 октября и 3 ноября 2022 года.

Представители компании Multon Partners заявили о том, что таких свежих бутылок в магазине не может быть, потому что производство напитка компания в России прекратила в апреле 2022 года.